Almeida insta a que quien se reivindique como feminista tenga que apostillar que no es socialista

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una rueda de prensa, en el Palacio de Cibeles, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Almeida ha acusado a los socialistas de ser "autoridades en acoso sexual" para reclamar, una vez más, "m - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado a que quien se reivindique como feminista tenga que apostillar que no es socialista tras el listado de casos de acoso sexual que se están conociendo en las filas del PSOE.

"Todo aquel que se reivindique como feminista tiene que apostillar 'y lo soy porque no soy socialista' porque si fuera socialista no podría ser feminista, primero, por los casos lacerantes y humillantes y, en segundo lugar, porque Pedro Sánchez llama acoso laboral a subirse a la bragueta delante de subordinadas", ha lanzado desde el Palacio de Cibeles.

Para Almeida resulta "obvio que ha habido una complicidad y un silencio a lo largo de todos estos meses para encubrir los casos de acoso sexual que se estaban produciendo en el PSOE".