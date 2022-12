Almeida lamenta que Ortega Smith se haya aplicado el "cordón sanitario largamente querido por la izquierda"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado este jueves que el portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, se haya aplicado el "cordón sanitario largamente querido por la izquierda".

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a Junta de Gobierno donde ha anunciado que el Gobierno municipal de PP y Cs deberán prorrogar los Presupuestos de 2022 porque "no dan los votos".

"Llevo todo el mandato con una izquierda que me exige hacerle un cordón a Vox; siempre me negué, pero él se lo ha hecho... quien ha permitido no tener influencia, quien no ha querido hacer valer su precio político ha sido Ortega Smith. Me negué, pero siento que sea Ortega quien se haya aplicado ese cordón tan largamente querido por la izquierda", ha precisado el primer edil capitalino.

El alcalde ha indicado cómo el portavoz de Vox en Cibeles "ni siquiera ha respondido" al correo electrónico que le envió invitándole a sentarse y hablar de las cuentas públiclas. "No responde a un correo del alcalde de Madrid, y la delegada de Hacienda ha contactado en diversas ocasiones con la portavoz de Vox y tampoco ha accedido en ningún momento", ha afeado.

Si bien, ha reconocido que Ortega Smith "ha sido coherente con lo que dijo en un primer momento, que no estaba dispuesto a aprobarlos". "No es una buena noticia para la ciudad de Madrid; esto no beneficia a los madrileños", ha concluido.