Almeida llama a "luchar" contra el "patriotismo social", que ve como "el caballo de troya de la Constitución"

Publicado 13/01/2020 12:06:09 CET

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha llamado este lunes a "luchar" contra lo que él ha denominado el "patriotismo social", que "acaba en la Venezuela de Chávez" y que es "el caballo de Troya de la Constitución de 1978" porque "los derechos no emanan de las teorías políticas de la izquierda".

Así lo ha manifestado el regidor matritense durante su intervención en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, ofrecido en el Hotel Palace, donde ha asegurado que la capital reivindica "el patriotismo constitucional" frente al gobierno de coalición de PSOE y Podemos.

"Lo primero que le vamos a decir a los españoles es que el modelo de convivencia de Madrid, que se basa en la diversidad social y geográfica de España, es uno de los grandes tesoros que hemos sabido cultivar. No es casualidad sino causalidad que hayamos superado a Cataluña con un millón y medio de habitantes, no es solo producto de la locura independentista", ha expresado.

Tras afirmar que "no cabe plantear discrepancias" sobre la legitimidad del nuevo Gobierno, Martínez-Almeida ha asegurado que "España y el marco constitucional no merece un gobierno con quienes les importa un comino la gobernabilidad del país". Y es que, el regidor entiende que "no es alentador el proceso de formación" del primer gobierno de coalición de la democracia.

En este sentido, ha cargado contra la "participación decisiva de herederos de una banda de terroristas", en alusión a Bildu, en el Gobierno y que tampoco "es normal la formación de un gobierno a partir de formaciones políticas que quieren quebrantar la Constitución del 78".

Así, frente a "estos momentos de incertidumbre constitucional, de partidos que pretenden romper el marco constitucional", José Luis Martínez-Almeida ha puesto en valor a Madrid "como la mejor referencia de la diversidad constitucional, como un manto común que da las mejores garantías para poder seguir pensando diferente".

"Para ser de Madrid basta con vivir aquí, ya que a nadie se le pregunta a dónde viene ni a dónde va. En Madrid queremos que venga el diferente, ese manto que nos cobija a todos y que propugna la justicia, la libertad, es lo que no estaría cubierto por partidos como ERC", ha concluido.