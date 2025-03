Almeida llama a redefinir la UE, incrementar gasto en defensa y acuerdo PP-PSOE si hubiera que enviar soldados a Ucrania

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha invitado a hacer una mirada introspectiva a Europa, ha llamado a redefinir la Unión Europea, "por supuesto" incrementar el gasto en defensa pero compartido y ha planteado un necesario acuerdo PP-PSOE si hubiera que enviar soldados como fuerzas de paz a Ucrania.

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, Almeida ha calificado de "auténtica vergüenza, un escarnio, una humillación" lo sufrido por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el Despacho Oval con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su mano derecha, J.D. Vance. "Pero Europa tiene un problema y España como país europeo tiene un problema porque no sabemos a qué acuerdos están llegando ni cuál es la postura de España", ha cargado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Almeida tiene claro que "por supuesto hay que seguir mirando a Ucrania, a un tipo como Zelenski, que a los dos días de la guerra le dijeron que si querían lo evacuaban y que se quedó allí. Y si no se hubiera quedado allí, Ucrania sería Rusia en estos momentos", ha remarcado, después de mostrar toda su "admiración" por el ucraniano.

"TENEMOS LA OPORTUNIDAD HISTÓRICA DE MIRARNOS A NOSOTROS MISMOS"

"Pero en Europa, antes de mirar a los demás, tenemos la oportunidad histórica de mirarnos a nosotros mismos, de saber cuál es nuestra situación, de saber que tenemos que jugar un papel en este mundo", ha señalado.

Almeida ha recetado "un ejercicio de introspección" para preguntarse qué se puede hacer por Europa. "No puede ser que miremos los aránceles de Trump, profundamente injustos, y no miremos los aránceles normativos que tenemos entre los distintos países de la Unión Europea. Si entre nosotros mismos no somos capaces de entendernos para verdaderamente crear un mercado único, ¿cómo vamos a mirar a Estados Unidos?", se ha preguntado.

El actual es un momento de "encrucijada" pero él, como buen optimista, ha resaltado que la Unión Europea "es una historia de éxito". "Apenas hace 70 años, 80 años, nos estábamos matando en las playas, en las colinas, nos estábamos matando en las ciudades y en los pueblos urbanos. Apenas 10 años después de eso fuimos capaces de construir la Unión Europea, que ha ido evolucionando. Somos capaces ahora, deberíamos serlo en esta encrucijada, de poder reconstruir y redefinir lo que es la Unión Europea para obtener un papel que de verdad se merecen los europeos", ha instado.

"POR SUPUESTO" QUE HAY QUE INCREMENTAR EL GASTO EN DEFENSA

Preguntado sobre si hay que incrementar el gasto en defensa, el alcalde de Madrid ha contestado con un rotundo "por supuesto", algo "inevitable en el mundo actual", en el que "desgraciadamente el respeto nace también de la fuerza".

En cuanto a quién tendría que afrontar ese mayor gasto, el primer edil tiene claro que "debe ser un esfuerzo compartido". "Por supuesto España tiene que hacer un esfuerzo presupuestario, pero formamos parte de un club que es la Unión Europea que también tendrá que hacer su esfuerzo", ha alegado.

En ese punto ha vuelto a poner la mirada en Pedro Sánchez porque "está atado a unos socios de Gobierno que no van a permitir incrementar el gasto militar"." Y cuando tú estás atado a esos socios de Gobierno en el mundo en el que vivimos en estos momentos estás perjudicando gravemente el futuro de España y su futuro dentro de la Unión Europea", ha advertido.

En el caso de que hubiera mandar soldados como fuerzas de paz a Ucrania, "lo que tendría que hacer Pedro Sánchez es llamar a Alberto Núñez Feijóo, entre el PSOE y el PP, los dos grandes elementos de centralidad que hay en España".