Almeida niega que Casado falte a la manifestación de la Policía "por coincidir con Ayuso" y sí por "agenda complicada"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este viernes que si el presidente del PP, Pablo Casado, no acude finalmente este sábado a la manifestación de la Policía en la capital sea "por coincidir con Ayuso", y ha apuntado a una "agenda complicada".

"No hagan caso de todo lo que les llega. Casado reúne a todos los presidentes provinciales del PP este fin de semana en León. La agenda es complicada, no sé si va o no, pero ya estuvo el otro día", ha remarcado desde Vicálvaro, donde ha presentado las nuevas instalaciones de Samur Protección Civil.

Así, Almeida ha señalado que si no acude "no es por coincidir con Díaz Ayuso, sino porque la agenda no se lo permite porque están todos los presidentes provinciales reunidos en León", al tiempo que ha pedido "no hacer más hipótesis".

Los partidos que forman el gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han registrado un conjunto de enmiendas pactadas a la proposición de ley del PNV para derogar la denominada Ley Mordaza, aprobada por el PP en 2015, en las que, entre otras cuestiones, se propone la obligación de los agentes de avisar "de manera verbal claramente audible" antes de intervenir para disolver concentraciones.

Además, se ahonda en que los protocolos de uso de la fuerza y utilización de material antidisturbios, que es el "último recurso" en caso de registrarse incidentes en manifestaciones, deben emplear los medios "menos lesivos" que causen "lesiones irreversibles", aunque no se hace mención específica a las pelotas de goma.

Unas medidas que han sido acogidas con beligerancia por parte de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que creen que esta reforma "destruirá el principio de autoridad que sustenta la paz social". Tras una reunión con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, JUPOL, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, ha anunciado la convocatoria de una "gran manifestación en unión con todos los cuerpos policiales de España" en contra de la reforma, que se ha fijado para el próximo día 27.

Un rechazo que también comparten AUGC y SUP, organizaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que han emitido un comunicado conjunto anunciando un "frente común" contra la reforma, mientras que la CEP ha rechazado la tramitación "a espaldas" de los policías de las enmiendas.