Almeida niega haber pactado con PSOE la Ley de Capitalidad y pide a Ortega "un ejercicio de responsabilidad"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado haber pactado con el PSOE la Ley de Capitalidad y ha pedido al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que realice "un ejercicio de responsabilidad".

Lo ha expresado este martes ante los medios de comunicación desde la plaza de la Villa, después de que el portavoz haya insinuado que el alcalde podría "tener pactado" con el PSOE de Pedro Sánchez la reforma de la Ley de Capitalidad y de que afirmara el regidor no haya querido trabajar las modificaciones con los distintos grupos de la oposición.

"Que le pregunte a Reyes Maroto a ver si ha pactado algo o ha visto el borrador de la ley o algo por el estilo. No hay nada que esté pactado, ni nada que esté acordado. En estos momentos el borrador está prácticamente ultimado y le puedo garantizar que las únicas personas que hemos visto en el borrador son aquellos que tenemos ya responsabilidades de Gobierno", ha defendido Almeida.

Por tanto, le ha transmitido a Ortega Smith que sus sospechas "no son razonables si no tiene algún tipo de indicio fundado". "El como jurista que es, y como buen jurista que se autotitula, debería saber que no conviene lanzar titulares al aire que no tienen el más mínimo fundamento", ha criticado.