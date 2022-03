Almeida niega que Villacís amenazase con una moción de censura y le vuelve a agradecer su "confianza"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este lunes que la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, amenazase con liderar una moción de censura si no dimitía el entonces director general de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, por el presunto espionaje con fondos públicos a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"No tuve ninguna conversación en la que ella me dijo, ni directa ni indirectamente, que o cese o moción. Ella ha dejado clara su postura desde el primer momento; está dispuesta a investigar lo que haga falta, pero descarta que se pudiera producir una moción de censura. No me ha planteado que haya una moción sobre los hechos aparecidos", ha trasladado ante los medios de comunicación desde el recién inaugurado Espacio Madrid Talento.

Por su parte, la vicealcaldesa ha manifestado sentirse utilizada como "coartada" para cesar a Carromero. Ha tachado de "falsas" las supuestas amenazas de moción de censura contra el alcalde y ha señalado directamente a "fuentes del PP que están malmetiendo contra este Gobierno".

"Yo nunca amenacé con una moción de censura. Es falso porque con el alcalde ya había hablado. Es falso porque también lo había hablado con la Junta de Gobierno y es falso porque antes de que se cesase a Carromero hablé con la prensa y dije que la posibilidad de una moción de censura no estaba en la mesa", ha lanzado a continuación.

Martínez-Almeida le ha reiterado su "compromiso" con el Gobierno municipal así como la confianza depositada en él así como "por mantener la estabilidad del Gobierno". Sobre la procedencia de estas informaciones, el regidor madrileño tiene "la seguridad" de que desde el PP en el Consistorio "no ha salido esta información porque no se corresponde con la realidad".

Ha vuelto a reiterar que él llamó a Ángel Carromero "por unas informaciones en las que se apuntaba a su nombre". "Le dije que el nombre del Ayuntamiento no podía estar en los titulares, y él fue el que me dijo que para evitar eso y para poder defenderse con mayor libertad, que dimitía como director general de Coordinación de Alcaldía", ha recordado.

"Le agradecí que diera un paso atrás para evitar que salieran informaciones para dañar al Ayuntamiento y para que se pudiera defender. Me negó que tuviera nada que ver, y en ningún momento le dije que Begoña (Villacís) me lo pide", ha reiterado.

Sobre la comisión de investigación, ha vuelto a pedir a la oposición que "no monten un circo, que no vayan a su interés partidista" y que no traten de "cotillear". "Lo único que le pido a los grupos de la oposición es que estén a la altura de las circunstancias, y que las informaciones son lo suficientemente serias", ha finalizado.