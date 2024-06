Almeida no cree que Vox vaya a replantearse gobiernos por el reparto de menores y pide un "ejercicio de solidaridad"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no cree que Vox vaya a replantearse los gobiernos en algunas comunidades autónomas con el PP por el reparto de menores no acompañados y ha pedido hacer "un ejercicio de solidaridad".

En declaraciones a los periodistas tras el acto de la Policía Municipal por San Juan Bautista, el alcalde ha subrayado que "Vox sabrá si quiere que las Islas Canarias no den ya a basto" y ha valorado que es "lógico" que pueda haber algún plan de distribución.

"En segundo lugar, no me lo creo. Lo digo así, no me lo creo. Los órdagos de este tipo, yo creo que Vox ya los ha echado en algunas ocasiones. Y sinceramente, no habría un solo votante de Vox que entendiera que se salieran de los gobiernos autonómicos", ha señalado.