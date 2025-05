Almeida no habla sobre el procesamiento de González Amador con Ayuso porque "no tiene ninguna relación con la Comunidad"

Aconseja a López que se plantee "si no es un comportamiento un tanto machista echarle la culpa a una mujer de lo que hace su pareja"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha hablado con la líder madrileña de su partido y presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre el procesamiento de Alberto González Amador, su pareja, porque "no tiene ninguna relación con la Comunidad".

La jueza Inmaculada Iglesias ha propuesto juzgar a Alberto González Amador por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental en relación a un supuesto fraude fiscal.

Desde el parque del Retiro, el alcalde ha asegurado que no ha tratado esto con Ayuso porque "son cuestiones de particulares" de las que no por qué hablar como alcalde de Madrid con la presidenta. "Insisto, es el caso de un particular que ahora está en un procedimiento penal y, por tanto, habrá que esperar a lo que diga la resolución judicial, pero no tiene ninguna relación con la Comunidad de Madrid ni con la presidenta de la Comunidad de Madrid ni con el ejercicio de las funciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha resaltado.

El primer edil ha pasado a poner el foco en el secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, "eufórico ayer con este tema", aunque le ha aconsejado que se plantee "si no es un comportamiento un tanto machista echarle la culpa a una mujer de lo que hace su pareja".

"Óscar López estaba eufórico ayer por el auto de procesamiento de una persona que no tiene nada que ver con las funciones que hace su novia como presidenta de la Comunidad de Madrid pero no dice nada de Begoña Gómez, que sí está imputada por un delito de tráfico de influencias, por cuatro delitos que están directamente relacionados con la condición de presidente del gobierno de su marido", le ha echado en cara.

Almeida se ha preguntado "por qué Óscar López no le aplica el mismo rasero a Pedro Sánchez", una contestación que explicaría "que la izquierda tenga los peores resultados que nunca ha tenido en la ciudad y en la Comunidad de Madrid, tanto en 2023 como los que tiene pinta que puede obtener en 2027".

El alcalde tiene claro que los madrileños están "hartos de esa hipocresía, hartos de los que se meten con un particular no tiene nada que ver con la condición de su pareja como presidenta de la Comunidad de Madrid pero que, sin embargo, organizan tramas mafiosas para salvar a un presidente del Gobierno que tiene a su mujer y a su hermano imputado".

"Por no hablar del aforamiento de lo de Extremadura --en referencia al secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que es absolutamente grotesco y, en mi opinión", además un fraude de ley", ha concluido.