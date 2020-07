Almeida no permitirá que los comerciantes del Rastro ocupen su espacio habitual para evitar rebrotes de coronavirus

"Quiero ser claro. Hay un compromiso claro de volver al Rastro original en cuanto podamos, pero bajo ningún concepto pondremos en riesgo contagios como consecuencia del ejercicio de actividades económicas", lanza Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este lunes que continúa abierto a mantener diálogo con los comerciantes de El Rastro para reabrir el tradicional mercado, pero ya les ha avisado de que no pueden ocupar el espacio habitual de sus puestos, en la plaza de Cascorro y aledaños, porque "el virus sigue presente" y hay que preservar la salud de los madrileños.

La asociación de comerciantes de el Rastro Punto Es rechazó formalmente la última propuesta del Ayuntamiento para su reapertura, basada en la habilitación del 50 por ciento de los puestos,. Por ello se manifestaron de nuevo este domingo contra el "desmantelamiento" de este tradicional mercado.

Esta nueva propuesta municipal plantea la apertura del mercadillo con un vallado perimetral de forma que se sectorice la circulación de peatones de los puestos y aforo en cuatro zonas autónomas de funcionamiento simultáneo, con módulos de dos metros.

Martínez-Almeida ha recordado que "todos" han sufrido las consecuencias de la pandemia, y que por ejemplo le gustaría que "cines, teatros y recintos tuvieran el cien por cien del aforo, pero el coronavirus sigue aquí; no ha desaparecido el riesgo de rebrotes".

Así, ha mantenido que "el Ayuntamiento ha hecho tres propuestas muy razonables", y que todas ellas buscan no vulnerar la normativa de la Comunidad de Madrid, por lo que ha hecho un llamamiento a la comprensión a la vez que ha indicado que "cuando se retome la normalidad, se volverá a la huella".

"No pueden pretender que pongamos en peligro la salud de los madrileños y no se cumplen las medidas impuestas por la Comunidad en sus propuestas. Cuando los madrileños han hecho tantas y tantas renuncias, lo que vamos a poner en peligro es la salud de los madrileños, que permiten la continuidad del Rastro", ha lanzado.

"UNA CUARTA, UNA QUINTA PROPUESTA"

Sí está dispuesto el Consistorio ha elaborar una cuarta, una quinta propuesta, pero siempre teniendo en cuenta que no podrá volver por el momento a la huella habitual. "Queremos que El Rastro continúe, pero si nos ponen en la tesitura de un resigo de contagio de vecinos como consecuencia de aceptar o no las tres propuestas, optaremos por la salud y por que no se produzcan rebrotes", ha indicado.

Por ello ha indicado que "si los comerciantes quieren que haya puestos en El Rastro, habrá; el domingo abrirá, pero si siguen manteniendo que sigan produciéndose rebrotes, ahí no se puede hacer nada".

"Quiero ser claro. Hay un compromiso claro de volver al Rastro original en cuanto podamos, pero bajo ningún concepto pondremos en riesgo contagios como consecuencia del ejercicio de actividades económicas", ha apostillado.

Y es que, el regidor sostiene que los comerciantes "no se han movido de su posición" y que lo que piden es "inviable desde el punto de vista sanitario de legislación en la Comunidad". "Frente a una única posición, hemos hecho res propuestas distintas y zonas aledañas", ha manifestado a renglón seguido.