Almeida no ve "riesgo" de que los Pactos de la Villa se resquebrajen y ve las diferencias en Cibeles como algo "bueno"

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no cree que haya un verdadero "riesgo" de que se "resquebrajen" los Pactos de la Villa y entiende que es "bueno" que haya "debates y diferencias" entre las diferentes fueras que componen el Pleno de Cibeles.

Entiende el regidor que el riesgo está "minimizado" porque todos están "comprometidos" a llevar a acabo las 352 medidas que se consensuaron entre todas las fuerzas para hacer frente a la pandemia del Covid-19 y sus efectos en la capital.

"No entendamos que el consenso se debe extender a toda la actividad del Ayuntamiento. Yo le pido a la oposición que siga haciendo su trabajo porque no podemos diluir que hay diferentes visiones y perspectivas. Que se pongan de manifiesto no quiere decir que se resquebrajen", ha planteado el primer edil en una entrevista en 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

Asimismo, ha adelantado que en e Debate de la Ciudad, que tendrá lugar la próxima semana, "más que anuncios habrá rendición de cuentas" de las acciones del Gobierno municipal ejecutadas desde que llegasen a Cibeles hace más de un año.

En esta línea, considera importante que la oposición "censure" lo que se haya hecho mal y vería positivo que "se alabase lo que se ha hecho bien" en este Pleno que deberá ser "una mirada al futuro.

Por último, ha señalado que desde el Gobierno local se va a "tender la mano" para unos presupuestos municipales y ha explicado que en un ayuntamiento las "diferencias no son tan ideológicas", ya que los objetivos son más comunes, encaminados a "solucionar los pequeños problemas del día a día" de los vecinos.

En este punto, ha puesto de ejemplo las bonificaciones fiscales aprobadas durante la pandemia en las que se llegó a un acuerdo por el que Más Madrid y PSOE no votaron en contra, sino se abstuvieron. Ese es su objetivo de cara a las cuentas municipales, que haya un "apoyo mayoritario sin votos en contra y que se de un buen ejemplo".