Almeida pide a Aemet "afinar" pronósticos meteorológicos y cree que el Ayuntamiento "cumplió su responsabilidad"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) que "afine" los pronósticos meteorológicos, por la credibilidad de cara a los ciudadanos así como por los perjuicios económicos que se generan, y ha defendido que el Ayuntamiento de la capital "cumplió con su deber y responsabilidad" ante la previsión de fuertes lluvias en la capital.

Así lo ha trasladado el regidor a los periodistas tras participar en el homenaje a los bomberos fallecidos en los Almacenes Arias, a la vez que ha reconocido que hubo un fallo en la previsión meteorológica de la ciudad de Madrid donde se esperan precipitaciones históricas.

"Me preocupa más por la credibilidad que podamos tener ante los ciudadanos (...) Creo y pido que en la medida de la posible la Aemet afine los pronósticos. No se puede exigir un 100% de acierto, pero no es menos cierto que este pronostico se produjo en la mañana y a mediodía se mantenía el pronóstico superando con mucho la mayor precipitación histórica", ha destacado Almeida.

En esta línea, ha explicado que el sistema de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid está vinculado al Gobierno de España a través de la Aemet y ha destacado que es deber del Consistorio adoptar todas las medidas necesarias cuando desde la Aemet indican que en la capital se va a dar un suceso anómalo con 120 litros de agua por metro cuadrado.

Además, se ha preguntado qué hubiera pasado en la ciudad de Madrid si el Ayuntamiento no hubiera tomado todas las medidas y se hubieran cumplido las previsiones. "Creo que en la medida de la posible hay que afinar las previsiones cuando hay una proximidad temporal por los perjuicios y la credibilidad que tenemos que tener desde las instituciones", ha insistido.

Después de que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, señalara la importancia de reflexionar sobre las alertas que lanza la Aemet, Almeida ha señalado que "coincide plenamente" con él, a la vez que ha insistido en la importancia de afinar las previsiones que se realizan para que sean "más fiables".