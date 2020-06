Almeida pide a Ecologistas que dé "un voto de confianza" a Madrid 360, que "deje de hacer política" y que mire al futuro

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este martes a Ecologistas en Acción que "dé un voto de confianza" a la estrategia de sostenibilidad ambiental Madrid 360, que "no mire al pasado" y sí al futuro y que "deje de hacer política".

Todo ello tras conocerse que toda la población madrileña respiró aire contaminado en 2019 aunque disminuyeron los niveles de dióxido de nitrógeno, de partículas en suspensión PM10 y PM2,5, mientras las concentraciones de ozono troposférico se han mantenido estacionarias, según un informe elaborado por Ecologistas en Acción.

Después de acudir a un acto de Comedores con Alma, el regidor ha preguntado a Ecologistas en Acción si "alguien vio en Madrid hacer 42 kilómetros de bus adicionales, transporte público gratuito, peatonalización completa de la Puerta del Sol y su entorno o la prohibición de vehículos sin etiqueta".

"No voy a hablar del pasado, no entraré en ese tipo de debates, me centraré en el futuro. El futuro de Madrid es 360, estrategia que abarca todas las fuentes de contaminación, y que está capacitada para preparar a Madrid para la sostenibilidad", ha expresado.

Así, ha pedido a la organización que "deje de hacer política, que deje de hacer recriminaciones constantes, que deje de mirar al pasado, que mire al futuro". Y es que, el regidor ha manifestado que pese a las diferencias, están "dispuestos a mejorar Madrid 360".

En este sentido ha asegurado que "las mesas de trabajo van a dar un ejemplo de lo que es trabajar por el acuerdo".