Almeida pide esperar a que pase el puente para ver si Sánchez se va a Doñana: "Denme el beneficio de la duda"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este martes esperar a que pase este puente de mayo para ver si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a Doñana. "Denme el beneficio de la duda", ha afirmado.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los periodistas en el Pleno del Palacio de Cibeles, después de que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, le haya pedido que desmienta lo que ha dicho en el Pleno sobre que el presidente se está yendo de vacaciones a Doñana. "Es un bulo que no podemos consentir", ha afirmado la portavoz socialista.

El regidor ha asegurado que si Sánchez permanece en Madrid no tendrá "ningún problema" en decir que se ha equivocado. "Todavía estoy a tiempo de acertar y no descarto que esta sea la opción más probable. Al fin y al cabo, el jueves pasado, cuando me preguntaron ustedes mi pronóstico, y dado que conozco al personaje un tanto, ya dije que no se iba ni con agua caliente. Acerté", ha indicado.

En la misma línea, ha afirmado que puede ser que en lo único que se equivoque es en que no se va a ir a Doñana sino "a otra residencia oficial pagada por todos los españoles" cogiéndose "otros cinco días".