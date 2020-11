Almeida pide a los madrileños que "no tiren" en Navidad el esfuerzo hecho porque no es momento de confiarse

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a los madrileños que "no tiren" en Navidad el esfuerzo hecho en la lucha contra la pandemia porque no es momento de confiarse.

"Que la Navidad sea un tiempo de esperanza no quiere decir que tenga que ser un tiempo de confianza. No equiparemos, con la situación que vivimos en Madrid, la esperanza con la confianza. No podemos bajar la guardia, no podemos aliviar en este momento ninguna de las medidas que se nos diga desde las autoridades sanitarias sino que hay que cumplirlas de forma escrupulosa", ha defendido en CentroCentro, donde ha presentado el belén.

Almeida sostiene que la situación en Madrid "no invita ni a la confianza ni al optimismo sino que invita a seguir luchando como hasta ahora". "Sabemos que vienen tiempos muy especiales y difíciles desde el punto de vista del mantenimiento de la guardia alta pero se lo pido a los madrileños, que después de todo el esfuerzo hecho no lo tiremos en la Navidad, no lo hagamos inútil porque en la Navidad nos confiemos", ha rogado el primer edil.