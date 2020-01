Almeida pide no "descentrarse" con 'pin parental': no hay que perder de vista a Sánchez

Publicado 21/01/2020 13:40:52 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado a Vox este martes que "no conviene descentrarse" con subordinar los Presupuestos regionales a la implantación del 'pin parental' y no pierdan de vista al Gobierno de la nación por el que tanto necesitan que salga las cuentas autonómicas adelante.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el Foro Exceltur en Ifema, Almeida, sobre que Vox insista en que si no hay 'pin parental' no hay presupuestos, ha defendido que en Madrid ya hay libertad para que los padres puedan elegir libremente la educación que quieren para sus hijos y que "no hay ningún problema de adoctrinamiento".

Ha lanzado que es necesario el esfuerzo de todos para "superar sus visiones de partido" en determinadas cuestiones, subordinando a la Comunidad donde no hay "ningún problema de adoctrinamiento".

"Lo que tiene que plantearse Vox es si en un momento con el Gobierno de la nación que tenemos y con una descentralizacion económica pueden subordinar los presupuestos a esta exigencia, pero conviene no descentrarse ni perder de vista al Gobierno de la nación que tenemos y que por tanto necesitamos unos presupuestos", ha sostenido.

A su juicio, "los madrileños merecen tener unos presupuestos" y "quienes no estén a la altura porque impongan condiciones que no son razonables serán los que se lo tengan que explicar a los madrileños".