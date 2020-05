Almeida pide "responsabilidad" el primer día de las peatonalizaciones que hacen de Madrid "una ciudad nueva"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha apelado este sábado a la "responsabilidad" de los madrileños en el primer día en el que se abre "una nueva ciudad" con la peatonalización los fines de semana de 29 calles de la capital.

Así, en un vídeo enviado a los periodistas, el regidor ha celebrado que se pueda disfrutar de "235.000 metros cuadrados y 19 kilómetros de calles" para "con respeto a las franjas horarias" se pueda salir a la calle y "disfrutar de la ciudad" al tiempo que se "respeta la distancia social.

"A pesar de todo, no hay que olvidar que la pandemia no está vencida, no bajemos la guardia", ha advertido el primer edil desde el tramo comprendido entre la Plaza de Lima y Cuzco que se encontraba "abarrotado de niños y chavales disfrutando de una ciudad nueva para ellos".

En la pasada Junta de Gobierno, Almeida explicó que se abrirían de 8 a 22 horas para "evitar aglomeraciones". Así, seis de los 29 tramos que se han cortado este sábado superan el kilómetro de extensión. Se trata del Paseo de la Castellana (1.656 metros); Menéndez Pelayo (1.620 metros); Arturo Soria (1.490 metros); Valmojado (1.260 metros); avenida de Arcentales (1.060), y avenida de Asturias.

La selección de calles responde a criterios de seguridad, siempre atendiendo a las recomendaciones de Policía Municipal. Se han escogido vías anchas que permiten mantener la distancia aconsejada por el Ministerio de Sanidad para evitar contagios y zonas con alta densidad de población.

Además, suelen ser avenidas situadas cerca de los parques para "sofocar las aglomeraciones" que se puedan producir en las zonas verdes. También se ha tenido en cuenta que los cortes de estos tramos tienen incidencias mínimas en el funcionamiento del transporte público, resolviéndose con pequeños desvíos. En total son 49 líneas de autobús que se ven afectadas por estos cortes.