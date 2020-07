Almeida pide a Sánchez que no trate a los ayuntamientos como a "niños pequeños": "No está para tutelarnos"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no trate a los ayuntamientos como "a niños pequeños" porque no están para tutelarles sino para ayudarles.

Así se lo ha trasladado Almeida durante el XV Congreso del PP de Alicante, donde ha indicado que España necesita un presidente del Gobierno que les "defienda, que entienda los problemas de las entidades locales, que sea cercano a los ayuntamientos" y haga suya la defensa del municipalismo.

"Le pido al Gobierno de la nación que no nos trate como a niños pequeños, que no nos trate como a menores de edad. Que defienda desde el Gobierno la autonomía local, no puede ser que nos quieran quitar dinero a los ayuntamientos, hacernos una suerte de préstamos y decirnos dónde invertirlo. Estamos dispuestos a ayudar, a arrimar el hombro, a que el dinero de los ayuntamientos acabe donde más se necesite, pero no estamos dispuestos a que se nos quite la capacidad de decisión y que se nos quite la autonomía local", ha lanzado.

Por último, ha insistido en que los ayuntamientos no son "menores de edad" sino instituciones que han trabajado "mucho durante estos meses para salir lo antes posible de la crisis económica y social". A su juicio, es necesario un gobierno que entienda que no está para tutelarles, sino para ayudarles y tratarles como a las instituciones que representan.