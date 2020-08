Almeida pide a Sánchez que se siente con alcaldes y poder usar superávit a recursos sociales, "no a colocar bombillas"

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que se siente ya con los alcaldes para llegar a un acuerdo sobre el déficit y poder así destinar este dinero a recursos sociales, una partida que está aumentado sobremanera con la pandemia.

"No podemos perder ni un minuto más. En estos momentos no está en juego colocar más o menos bombillas de la ciudad. Colocar bombillas en agosto no está en juego, sino que podamos seguir prestando nuestros servicios sociales", ha dicho en clara referencia a la decisión del alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, de ir instalando ya las luces de Navidad en su ciudad.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Almeida ha recordado que hace dos semanas Pedro Sánchez dijo que estaba abierto al diálogo sobre los fondos que disponer los ayuntamientos y que necesitan autorización para no destinar una parte obligatoriamente a amortizar la deuda.

"Ya hemos perdido dos semanas. En verdad hemos perdido meses, pero no podemos perder ningún día más. Esa invitación al diálogo, que ha sido aceptada por todos los alcaldes que no estamos de acuerdo, estamos trasladando la petición a Haciendo para reunirnos. Hemos trasladado al presidente de la Federación de Municipios y Provincias, que tenemos que tener esa reunión inicial, unas negociaciones de manera inmediata", ha manifestado.

Según ha explicado el primer edil madritense, "lo que está en juego es que podamos aumentar la partida de tarjeta de familia, que podamos atender a personas en situación de vulnerabilidad, la creación de un modelo de ciudad sostenible, que en definitiva podamos reactivar económicamente nuestras ciudades lo antes posible".

Pero de momento, se queja Almeida, siguen esperando. "El Gobierno de España ha recibido fondos de la Unión Europa y las comunidades del Gobierno central. ¿Qué pasa con los ayuntamientos, por qué no se nos da ninguna solución cuando ayuntamientos de tan distinto signo político tienen una posición unánime? Se debería preguntar el PSOE por qué ni el PP ni sus socios de investidura y de gobierno no están de acuerdo con sus planteamientos. No puede ser que el PSOE esté contra el resto del mundo, ¿por qué no se sientan?, ¿por qué no entienden que podamos dar una posición definitiva que nos compense a todos?", se pregunta.

420 MILLONES DE EUROS

El regidor de la capital ha explicado que Madrid tiene una particularidad importante, que no comparten más ayuntamientos, que es el hecho de que tiene un remanente 420 millones de euros, y que una parte, 42 millones, ha de destinar a los bancos para amortizar la deuda.

"Llevamos diciendo desde hace cinco meses que por favor nos autoricen a destinar a bancos ese dinero sino a la calle. Se nos agostan los días. Con este dinero podemos doblar el contrato de limpieza de Madrid, asumir infraestructuras necesarias para lograr mayor sostenibilidad, un sistema de emergencia. Nos cuesta 42 millones de euros la amortización anticipada de deuda, que estarían mejor en otros asuntos sociales", ha dicho.

Martínez-Almeida ha criticado que el Ejecutivo central "prefiera destinar ese dinero antes a los bancos que a las personas". Por ello, ha emplazado al PSOE a que se siente con los otros partidos y lleguen a una solución que satisfaga a todos. "No podemos rendirnos. No podemos fallar a los madrileños, nosotros queremos llegar a un acuerdo. Cuando tiene en contra el resto del mundo hay que plantearse si el problema es suyo", ha dicho al Gobierno.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, considera "evidente" que son los ayuntamientos los que están combatiendo los efectos sociales de la pandemia "en la primera línea, en la emergencia social, en la respuesta a los comerciantes y hosteleros y en gastos adicionales para dar EPIs a los trabajadores municipales, o dar de comer a 88.000 personas o a las tarjetas de familia", ha apuntado.

"No tiene sentido que Sánchez se erija como padre, que nos diga cómo hacer las cosas, que quite el dinero a todos los vecinos y nos lo devuelva en cómodos plazos. Es un caramelito a ver si nos callan. No se puede engañar a todo el mundo en todo momento. Todos los ayuntamientos se han plantado y no puede ser que todo el mundo esté equivocado salvo Sánchez. Muchos alcaldes socialistas le deberían dar una respuesta más rotunda. Sánchez está violando la autonomía municipal", ha concluido.