Almeida pregunta al PSOE si prefieren que no pague la subida salarial a los funcionarios o cumplir con la regla de gasto

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en AZCA - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha preguntado al PSOE si prefieren que no pague la subida salarial a los funcionarios o cumplir con la regla de gasto.

El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido un "mínimo incumplimiento de la regla de gasto" de 56,6 millones de euros aplicable al ejercicio 2025 en un presupuesto de casi 6.500, lo que supone el 0,88% sobre el crédito definitivo.

Dos son las operaciones registradas en diciembre de 2025 que apuntan como las que se encuentran detrás de este exceso de gasto por encima del máximo establecido: la subida salarial en aplicación del Real Decreto-Ley 14/2025 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (39,2 millones de euros) y la devolución de ingresos en cumplimiento de la decisión de la Comisión Europea sobre el Real Madrid, que se remota a 2015 (18,4 millones).

Almeida ha reaccionado desde la presentación de Nuevo Azca a las críticas de la portavoz socialista de Hacienda en el Ayuntamiento, Enma López, que acusó al Ejecutivo municipal de aprobar en la última Junta de Gobierno, el pasado jueves, "por la puerta de atrás" la liquidación del presupuesto.

"El Gobierno de España aprueba un real decreto el 15 de diciembre que dice que los ayuntamientos tenemos que abonar unas cantidades complementarias a los funcionarios. Lo podía haber aprobado en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo, en el mes de junio del año 2025 pero espera a diciembre, a 15 días del cierre contable. ¿Qué querían que hiciéramos?", ha preguntado el alcalde.

En ese punto se ha dirigido al PSOE cuestionándoles si lo que pretendían para no incumplir la regla de gasto es que no pagaran y no cumplieran con la normativa legal que impuso el Gobierno de España. "Nosotros teníamos muy claro que íbamos a asumir esa norma y que íbamos a abonar ese complemento al personal público del Ayuntamiento de Madrid, pero la otra opción era cumplir la regla de gasto y no hacerlo", ha descrito.

"Que me diga el Grupo Municipal Socialista qué hubiera preferido que hiciéramos, que hubiéramos cumplido la regla de gasto, pero a cambio no hubiéramos pagado a los empleados públicos y que se lo explique a los empleados públicos o, por el contrario, que hayamos hecho lo que hemos hecho. Hicimos lo que debíamos hacer", ha defendido el primer edil.

Almeida ha remarcado que tomaron esa decisión "porque la ley se cumple y porque los empleados públicos tenían ese derecho". "Pero si lo hubieran hecho en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, incluso en noviembre, no hubiéramos incumplido la regla de gasto porque hubiéramos tenido la capacidad de reacción para no hacerlo", ha insistido.

En el Ayuntamiento se respira "una total y absoluta tranquilidad" porque "tiene el nivel de deuda más bajo de los últimos veinte años, 1.500 millones de euros, con el nivel más alto de ejecución presupuestaria que ha habido en este Ayuntamiento y que ha conseguido este equipo de Gobierno", según el regidor.

"No ha habido unas cuentas más saneadas en la ciudad de Madrid que las que tenemos en este momento. Y a este hecho el PSOE me dice que no pague a los empleados públicos... pues que se lo explique a ellos", ha lanzado.