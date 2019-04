Almeida prevé “mejor resultado” para PP en urnas “que en encuestas” ya que Casado “se preocupa por los españoles”

Publicado 26/04/2019 15:25:55 CET

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP y candidato de esta formación a la Alcaldía de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha vaticinado que este domingo en las elecciones generales, el PP obtendrá "mejor resultado" en las urnas "que en las encuestas", ya que su candidato, Pablo Casado, "se ha preocupado por los españoles".

"El domingo demostraremos que las campañas nos sientan bien y que las urnas nos darán mejor resultados que las encuestas; el domingo nos jugamos el futuro de la España constitucional tal y como la conocemos", ha lanzado.

Por ello considera que Madrid tiene que "mandar un mensaje inequívoco", el de que está "con la Constitución y no con los independentistas, con el Estado de Derecho y no con los herederos de ETA y, por tanto, no puede estar con Pedro Sánchez, que va a pactar con los independentistas y con los 'bilduetarras'". Este mensaje se manda "con votos al PP", ha remarcado.

Además, ha criticado que "mientras partidos han llamado al miedo, ha habido un partido que se ha preocupado por los españoles y ha lanzado propuestas", el PP, algo que "los españoles van a valorar".