Almeida puntualiza que las fiestas ilegales "no están solo formadas por turistas, también por madrileños"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puntualizado este martes que las fiestas ilegales que se celebran en la capital incumpliendo la normativa del estado de alarma "no están solo formadas por turistas, sino también por madrileños".

Así lo ha manifestado tras presentar el nuevo plan de equipamientos para la capital en la Galería de Cristales de Cibeles, donde ha recordado que quienes organizan y participan en estas fiestas "no tienen impunidad" y la Policía Municipal trabaja para ello.

"No tenemos la capacidad de prohibir la entrada si vienen con los permisos pertinentes (los extranjeros), pero no nos podemos olvidar que las más de 400 fiestas no están solo formadas por turistas sino también por madrileños", ha lamentado. Si bien, el regidor capitalino ha aseverado que "este fenómenos que está siendo muy perjudicial tiene que acabar lo antes posible".

Respecto a las posibles prohibiciones de cara a Semana Santa, Almeida ha indicado que "si así lo entienden las autoridades sanitarias", él comparte que la región "pueda estar abierta", pues el Gobierno regional "ha demostrado que puede haber un punto de equilibrio para el mantenimiento de la actividad económica" y la salud.

En este punto ha añadido que la región "no ha tenido peores números que otras comunidades autónomas", y ha apuntado que "la ratio de mortalidad de Madrid está por debajo de la ratio de mortalidad en España".