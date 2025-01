Almeida se reafirma en PSOE como "organización corrupta" y en que García Ortiz oculta algo cuando "destruye" pruebas

Le parece razonable pensar "que el fiscal general del Estado estaba tratando de ocultar pruebas que pueden ser incriminatorias"

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha reafirmado en que el PSOE es una "organización corrupta" y que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hace un "ejercicio de ocultación" cuando "destruye (posibles) elementos probatorios".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el primer edil ha confirmado que aún no le ha llegado la querella anunciada por los socialistas por un presunto delito de injurias y calumnias pero que lo está "deseando".

"Es que el secretario de organización del PSOE está en estos momentos en los tribunales. Es que el conductor de Pedro Sánchez en las primarias está en estos momentos imputado. Es que esto se hizo desde el partido y se hizo desde el gobierno. Es que tenemos pruebas ya que apuntan al ministro Ángel Víctor Torres. Es que tenemos pruebas que apuntan a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Por tanto, creo que no es aventurado decir que en el PSOE hay una trama y una organización corrupta", se ha reafirmado.

Dicha trama, en palabras de Almeida, "se ha aprovechado de sus vínculos con el PSOE y de sus vínculos con el Gobierno de España para poder hacer negocios". "Esto lo dice el Tribunal Supremo, que ha imputado a José Luis Ábalos y a Koldo García, que no son dos personas extrañas a Pedro Sánchez", ha continuado.

CORRUPCIÓN EN TÉRMINOS ÉTICOS

Incluso ha pedido que cuando se hable de corrupción no quedarse en el caso Ábalos-Koldo. "Es que estamos hablando de que la mujer del presidente está imputada y que está acreditado que personal de la Moncloa trabajaba para el máster de Begoña Gómez", ha sumado.

"Cuando se habla de corrupción no únicamente hay que hablar de corrupción en términos penales, también se puede hablar en términos políticos y en términos éticos. A mí me parece corrupción, aunque no sea un delito, que la mujer del presidente del Gobierno utilice una asistenta pagada por todos los españoles para pedirle fondos a empresas que están bajo la regulación y supervisión de su marido. ¿Es un delito? Aunque no lo sea desde el punto de vista ético es absolutamente censurable y reprochable", ha explicado.

Almeida tiene claro que al PSOE "le conviene que esto esté en los juzgados porque mientras se esté tramitando un procedimiento penal no se está hablando de la ejemplaridad, que es fundamental en política". "Y la ejemplaridad consiste en que tu hermano no puede vivir en Portugal para pagar menos impuestos. ¿Cómo puede el presidente del Gobierno decirle a los españoles que paguen impuestos si su hermano vive en Portugal, trabajando en Badajoz, para pagar menos impuestos de lo que correspondería vivir en España? ¿Es eso delito? Posiblemente no sea delito. ¿Es eso ejemplar? No es ejemplar", ha indicado.

En este punto ha sido preguntado por los procesos que tiene abiertos la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. "Que yo sepa el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene ningún tipo de relación con el Gobierno de la Comunidad ni con actividades, ni con el Partido Popular", ha replicado.

"Lo que sí sé es que el hermano del presidente del Gobierno está siendo investigado por el enchufe que tuvo en la Diputación de Badajoz. Y que trabajando para una administración pública dirigida por el PSOE está viviendo en Portugal para pagar menos impuestos. Creo que es una cuestión bastante diferente de la que afecta al novio de la presidenta", ha señalado el primer edil.

EL MÓVIL DE GARCÍA ORTIZ

Almeida, al ser preguntado por García Ortiz, ha contestado que no hace falta ser abogado del Estado para "que cuando hay un procedimiento judicial en marcha se preserven absolutamente todos los elementos probatorios".

"No hace falta saber que cuando uno destruye elementos probatorios o posibles elementos probatorios, lo que está haciendo es un ejercicio de ocultación. Y esto en el caso del fiscal general del Estado es especialmente grave porque no hay nadie que se crea que él, por razones de seguridad, destruyera los mensajes que había recibido entre el 8 y el 14 de marzo o que cambió de terminal una semana después de haber sido inculpado en el procedimiento en el Tribunal Supremo", ha declarado.

Por eso le parece razonable pensar "que el fiscal general del Estado estaba tratando de ocultar determinadas pruebas que pueden ser incriminatorias". "No hace falta ser abogado del Estado, ni hace falta ser fiscal para saber que cuando hay una investigación judicial en marcha no preservar elementos probatorios, es no cooperar con la Administración de Justicia", ha insistido.

También ha recordado que será mañana cuando comparezca como testigo el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. "Mañana Miguel Ángel Rodríguez va al Tribunal Supremo, ahí comparece en calidad de testigo pero no es imputado. Que nadie pretende equiparar la posición procesal de Miguel Ángel Rodríguez con la posición procesal de Álvaro García Ortiz. Uno está imputado e investigado por la eventual comisión de un delito y el otro es llamado por Álvaro García Ortiz para, en su condición de testigo, responder a preguntas que permitan esclarecer los hechos en su legítimo ejercicio de la defensa", ha remarcado.