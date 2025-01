Almeida rechaza complicidad con el novio de Ayuso "cuando pone un recurso porque no está de acuerdo con el Ayuntamiento"

Ironiza con que para Maestre "el escándalo mayúsculo son dos aparatos de aire" en el piso de la pareja de Ayuso

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tumbado la existencia de cualquier gesto de "complicidad" con Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "cuando pone un recurso contencioso-administrativo porque no está de acuerdo con el Ayuntamiento", para pasar a ironizar con que para la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, "el escándalo mayúsculo son dos aparatos de aire" en esa vivienda.

A su llegada al 'Foro ABC', el primer edil ha contestado a Maestre, que ha anunciado que su formación pondrá una instancia al Ayuntamiento por "no sancionar" a González Amador por las obras de su piso asegurando que el expediente urbanístico "no está cerrado como dijo el alcalde". La jefa de la oposición ha detallado que su formación tuvo acceso este miércoles al expediente y ha aseverado que "no está cerrado como aseguró Almeida en diciembre". "

El regidor cree que "los madrileños merecen una oposición algo más a la altura de lo que está haciendo Rita Maestre". "Lo que dije (en diciembre) es que las actuaciones administrativas de comprobación, núcleo del expediente administrativo, estaban concluidas y la resolución, si no se ha dictado, es porque hay un recurso contencioso administrativo", ha aclarado.

"Me acusa (Maestre) de complicidad con Alberto González Amador o con la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¡Pero si me han puesto un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Madrid! Curiosa complicidad la que tenemos cuando el afectado lo que hace es poner un recurso contencioso administrativo porque no está de acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid", ha señalado.

"Si Maestre piensa que el principal problema que tienen los madrileños o la principal inquietud que tienen son dos aparatos de aire acondicionado que siga por ese camino porque a mí, desde luego, me beneficia como alcalde tener una oposición así, desgraciadamente", ha concluido.