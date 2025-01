Almeida rechaza que haya 'turismofobia' en Madrid y receta evitarla mediante "un diálogo continuo con el sector privado"

Apunta a la "remontada" del turismo madrileño: "Cuidado con el tiempo que le queda a París como primer destino"

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha rechazado que en la capital haya 'turismofobia' y ha instado a conjurar este "riesgo" mediante "un diálogo continuo con el sector privado".

Lo ha hecho desde el XI Foro de Innovación Turística Hotusa Explora, encuentro para el debate de estrategias que fortalezcan el papel del turismo en la economía y la sociedad.

"En Madrid no tenemos ningún problema de 'turismofobia' y no lo tenemos porque sabemos que es un riesgo en el que podríamos caer y, por tanto, lo que tenemos que hacer es conjurarlo mediante un diálogo continuo con el sector privado en el que seamos conscientes tanto de las fortalezas como de todos aquellos elementos que desde el sector turístico ayudan a crear cada vez una mejor ciudad", ha instado.

El primer edil ha señalado que el sector turístico comparte la máxima que tiene el Ayuntamiento, que pasa por considerar que Madrid "será la mejor ciudad para venir si previamente es la mejor ciudad para vivir".

DESESTACIONALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

Esa "responsabilidad conjunta" implica detectar aquellos puntos de mejora. "Es obvio que tenemos cuestiones todavía pendientes, que todos tenemos en la cabeza, y que son comunes a gran parte de los destinos turísticos urbanos del mundo", ha indicado, en referencia a la desestacionalización y la descentralización del turismo.

"Por eso apostamos por noviembre, que no es el mejor de los meses en la ciudad de Madrid, para traer el partido de la NFL en este 2025 o porque en julio, época de estío, consolidemos un festival como Mad Cool con nuevas infraestructuras porque apostamos por descentralizar el turismo en esta ciudad", ha puesto de ejemplo.

Otros ejemplos que ha puesto pasan por la colaboración con la comunidad china en Usera, la Ciudad Deportiva del Estadio Metropolitano y su espacio para el ocio o parques como El Capricho. "Estamos viviendo el mejor momento de la ciudad de Madrid pero esto no sirve de absolutamente nada si no somos capaces de seguir evolucionando sobre este modelo, si no somos capaces de seguir repensando cuál es el futuro", ha hecho hincapié.

VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO

Tampoco ha obviado la cuestión de las viviendas de uso turístico (VUT) porque se necesita "combinar la garantía de convivencia y bienestar ciudadano, además de evitar la competencia, pero al mismo tiempo hay que generar infraestructuras para que ese 30 por ciento de visitantes que duermen en VUT puedan tener también alojamiento en la ciudad mediante otras fórmulas".

Se trata, en definitiva, de "generar un ciclo positivo como se que no se rompa en el futuro inmediato sino que permita seguir mejorando cada día Madrid bajo la premisa de ser la mejor ciudad para venir si se es la mejor ciudad para vivir".

"REMONTADA" DEL TURISMO MADRILEÑO

Almeida se ha referido a la "remontada" del turismo madrileño que ha hecho que fuera elegido en 2024 como el segundo mejor destino turístico urbano del mundo. "Cuidado con el tiempo que le queda a París como primer destino", ha advertido.

El alcalde ha remarcado que Madrid venía de ser "el 43 destino turístico urbano del mundo no hace tanto tiempo", por lo que ha puesto en valor esta "remontada" que da "las fuerzas suficientes para optar en 2025 a ser nominados por séptimo año consecutivo, como ya se hizo en 2024, como mejor destino turístico mundial en el ámbito de los negocios de ferias y de congresos".

En el foro de Hotusa, que se celebra en la misma semana que la feria del turismo Fitur llega a Ifema Madrid, el alcalde ha asegurado que la ciudad "vive su momento de éxito, su momento de gloria", una afirmación que ha estado avalada por cifras, como el hecho de que la capital haya "tocado los 11 millones de visitantes a lo largo del año 2024, lo que supone un incremento del 5,5%".

"NECESITAMOS PENSAR Y REPENSAR EL MODELO"

Aunque lo que ha destacado es la proporción de los visitantes internacionales, con un 8%, y el gasto que este ámbito ha generado pasando de los 13.500 millones de euros en 2023 a los 16.300 en 2024.

Almeida ha instado a reflexionar sobre "las exigencias de un mundo cada día más cambiante", para subrayar "para Madrid lo mejor todavía está por llegar pero para eso no hay abandonar una situación tan privilegiada".

"Para seguir amenazando a París como primer destino turístico urbano del mundo y para seguir creciendo en el gasto internacional como lo estamos haciendo necesitamos pensar y repensar este modelo sabiendo cuáles son nuestras fortalezas y también cuáles son las cuestiones que debemos encarar de manera urgente", ha recetado.