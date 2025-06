Almeida reclama al Gobierno "el dinero de madrileños que retienen indebidamente" y utilizar el remanente de tesorería

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado al Gobierno "el dinero de los madrileños que han retenido indebidamente" y poder utilizar el remanente de tesorería, que ha cifrado en más de 700 millones de euros.

Almeida participa este miércoles en una concentración frente al Congreso de los Diputados convocada por la Federación de Española de Municipios (FEMP) por "la falta de respuesta del Gobierno central a las reivindicaciones de financiación de los ayuntamientos, que pone en riesgo la calidad de los servicios públicos". Se produce después de que el lunes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara que el Consejo de Ministros aprobaría un decreto ley para actualizar el dinero que reciben comunidades autónomas y ayuntamientos como entregas a cuenta.

"Pretenden que esto sea una concesión graciosa del Gobierno de España a los ayuntamientos pero no, este es el dinero de los madrileños que han estado reteniendo indebidamente durante seis meses. Nos han estado amenazando con no darlos si no aprobábamos los presupuestos porque decían que sin presupuestos no lo podían hacer", ha advertido Almeida.

El alcalde se ha dirigido a la ciudadanía para explicarles que el Gobierno de España "no hace ningún favor" al Ayuntamiento. "Nos da lo que nos debe y nos lo da tarde y mal", ha condenado. También ha puesto foco en el remanente de tesorería, de más de 700 millones de euros en el caso de Madrid.

"¿Saben ustedes cuántas viviendas podríamos hacer si de verdad la prioridad de este Gobierno no fueran las viviendas de Ábalos, de Koldo y de Santos Cerdán sino las viviendas de los madrileños?", ha preguntado. "No le pedimos más dinero, le pedimos que nos deje utilizar el dinero de los madrileños para construir vivienda", ha explicado.

Además tiene claro que lo único que está haciendo el Gobierno de España es "cumplir con una obligación legal" pero "tarde y mal, bajo la presión de Koldo, Ábalos y Cerdán". "Lo dijo la propia María Jesús Montero, es insultante para los madrileños que la decisión la hayan tomado por el escándalo de corrupción que les asola", ha condenado.

"Han chantajeado a los ayuntamientos durante estos seis meses con no darnos ese dinero que nos corresponde y si nos lo dan es porque ha saltado este escándalo brutal de corrupción", ha concluido.