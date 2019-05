Almeida recomienda a Pepu Hernández, “paracaidista de Sánchez”, que “estudie antes de hablar” y “siga leyendo”

Publicado 13/05/2019 11:01:56 CET

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular al Consistorio madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha recomendado este lunes al candidato socialista al Ayuntamiento, Pepu Hernández, que "estudie antes de hablar", y que "no improvise, que siga leyendo como hace en los debates".

"Venir de paracaidista no te hace automáticamente tener conocimiento de la ciudad de Madrid", ha lanzado en el centro cultural Ágata, en Villaverde Alto, durante la presentación del programa de los 21 distritos de la capital.

Y es que Almeida ha afeado a Hernández que propusiera la ampliación del abono transporte joven hasta los 30 años, algo que "no corresponde al Ayuntamiento". Por ello le ha pedido "que no improvise, que siga leyendo, como hace en los debates; que estudie antes de hablar, que está muy bonito decir lo del abono, pero no corresponde al Ayuntamiento de Madrid".