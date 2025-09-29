Almeida reitera el compromiso del Ayuntamiento en ayudar a la hostelería para que sea "seña de identidad" de la ciudad

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reafirmado este lunes el compromiso del Ayuntamiento de Madrid en ayudar a la hostelería madrileña y buscar "siempre" dentro del marco de sus competencias "las mejores soluciones para que sea una seña de identidad de la ciudad de Madrid".

Así lo ha señalado durante su intervención en la IV gala de los Premios Platino de Hostelería de la capital, con los que se reconoce a los miembros de la Asociación Hostelería Madrid que han marcado el carácter y la historia de la ciudad. Las delegadas de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, y de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, han acompañado al alcalde en la gala.

En su discurso, Almeida ha reafirmado la voluntad del Consistorio capitalino en "garantizar que en estos tiempos" siga firme el "compromiso inquebrantable de ayudar a la hostelería, de estar al lado de la hostelería, igual que la hostelería ha estado siempre al lado de los madrileños".

"Y por tanto de posibilitar dentro del marco de nuestras competencias las mejores soluciones para que la hostelería sea una seña de identidad de la ciudad de Madrid", ha subrayado.

El alcalde ha recalcado que estos premios suponen un reencuentro "con las raíces, con los mejores de los recuerdos, con la memoria, con los años y el de saber que en estos momentos, Madrid es la ciudad donde mejor se come en el mundo, y no es un dicho, ni es un ejercicio de triunfalismo, es una realidad incontestable que está en nuestras calles, que está hasta en el último barrio de la ciudad de Madrid".

"Hoy aquí estáis premiando a personas que han sacado sus negocios tal y como se saca adelante esta ciudad desde hace ya mucho tiempo, desde los barrios a los distritos y desde los distritos a la ciudad. Pero somos una ciudad que se construye desde abajo hacia arriba y todos estos hosteleros, junto con los hosteleros de otros lugares de la Comunidad de Madrid, demuestran cada día, precisamente, que ese sabor que tiene hoy en Madrid, ese sabor incomparable que nos erige como capital gastronómica mundial, sería imposible si no fuera con su trabajo y con su esfuerzo", ha remarcado.

Tras ello, ha señalado que Madrid es "una ciudad, obviamente, que se proyecta hacia un futuro, hacia un gran futuro que, entre todos" está seguro de que serán "capaces de construir".

"Pero lo haremos firmemente asentado sobre la memoria de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, pocos elementos más distintivos de la cultura española y de la cultura madrileña, precisamente, que la gastronomía y, por tanto, que nuestra memoria es el mejor elemento de proyección sobre el futuro", ha agregado.

"Yo creo que nos podemos sentir orgullosos en esta ciudad de contar con un grupo empresarial que está firmemente comprometido con la sociedad madrileña, que está siempre que se le necesita, que está siempre que se le llama y que su actividad económica y de creación de empleo es determinante en el ámbito del sector de la hostelería. Llamar Mahou San Miguel siempre está presente también en los mejores momentos de nuestra vida", ha señalado.

Así, el alcalde ha bromeado que por ejemplo, el otro día, el sábado sobre las seis de la tarde, se tomó una Mahou 5 Estrellas que le sentó a "gloria" en alusión al triunfo de su equipo, el Atlético de Madrid frente al Real Madrid durante el derbi madrileño.

"Concluyo estas palabras reiterando ese compromiso con la hostelería Madrid, con todos nuestros bares, con todos nuestros restaurantes, especialmente con aquellos que han hecho crecer la ciudad desde los barrios, dándole la enhorabuena a todos vosotros y diciendo simplemente que el Ayuntamiento siempre será vuestra casa", ha concluido