Almeida reitera sobre el móvil de García Ortiz que cuando "se quiere esconder una conducta se borra cualquier rastro"

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado sobre el teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que "cuando una persona quiere esconder su conducta trata de borrar cualquier rastro de esa conducta".

"Pero esto es particularmente escandaloso en el caso del fiscal general del Estado", ha condenado Almeida desde el Centro de Control de los Túneles de Calle 30 una vez que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dictado una comisión rogatoria para pedir a Whatsapp y Google que aporte datos de las cuentas de usuario de García Ortiz en el marco de la investigación que dirige a raíz de la querella que presentó Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por presunta revelación de secretos.

"Parece imposible que el juez tenga que hacer ese requerimiento porque parece imposible que el fiscal general del Estado borre sus whatsapps y cambie el terminal telefónico en medio de un procedimiento judicial. ¿Hay alguien que considere normal, salvo que uno quiera ocultar pruebas, que cambie de móvil, de terminal y además borre todos sus whatsapps aludiendo a un protocolo de seguridad, que además ya sabemos que no existe?", ha preguntado retóricamente.

Es por todo eso que considera que "no debe sorprender el requerimiento del juez, quien está en su labor de investigación. Si el fiscal general del Estado no hubiera borrado sus whatsapps y no hubiera cambiado de terminal no sería necesario este requerimiento".

"El fiscal general del Estado tiene los conocimientos suficientes para saber que conviene guardar la información correspondiente a un determinado asunto, más aún si está judicializado y, por tanto, el fiscal general del Estado no borra eso por protocolo de seguridad, en mi opinión, lo borra porque es obvio que tiene relación directa", ha zanjado.