Almeida reivindica la gestión de Ana Botella como alcaldesa de Madrid en un momento "de gravísima crisis económica"

Publicado 13/03/2019 12:16:27 CET

También la de Álvarez del Manzano y Gallardón, que hicieron "un Madrid mejor"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado la gestión económica de Ana Botella como regidora de la capital, pues la tuvo que desempeñar en un momento "de gravísima crisis económica".

Ante un repleto auditorio en el centro cultural Galileo, en Chamberí, Martínez-Almeida ha reprochado al equipo de Gobierno municipal que presupuestaran 85 millones de euro para la Operación Asfalto, y hayan ejecutado "un cinco por ciento".

Por contra, ha expuesto que el excalcalde Alberto "Ruiz-Gallardón ejecutó 78 millones de euros, (Ana) Botella 54 millones de euros en su legislatura en un momento de gravísima crisis económica". "Hay que reivindicar la gestión económica de Botella", ha lanzado.

Y es que para Almeida, "el mayor orgullo es ser alcalde de los más de 3 millones de madrileños" y por ello se ha declarado "seguidor de Manzano, Gallardón y Botella". "Reivindico aquí a los tres alcaldes, que supieron hacer un Madrid mejor, más grande, que se ocupa de los problemas de los vecinos", ha apostillado.

José Luis Martínez-Almeida ha hablado del "orgullo" que supondría para él llegar a ser regidor de la capital, pues sirve para "resolver las cosas del día a día, para que aumente la calidad de vida". "No queremos asaltar los cielos, pero sí que los pasos de cebra estén en el adecuado estado. Sé que a algunos nos les puede parecer glamuroso que nos ocupemos de esto, pero es una de las principales cosas", ha expresado.

"ÚNICA GARANTÍA"

En este sentido, Almeida ha calificado al PP como "la única garantía de que se apliquen políticas liberales de centro derecha" en la ciudad de Madrid. A continuación, en una referencia velada a Ciudadanos, ha asegurado que "la garantía no son los que dicen que es exportable el modelo de Andalucía en Madrid y luego dicen que pueden pactar don el PSOE".

"La única garantía de que en Madrid se apliquen políticas de centro derecha liberal es el PP; somos los únicos capaces de garantizarlo", ha reiterado a renglón seguido. No ha dudado Almeida en afirmar que "dentro de 72 días el PP ganará elecciones". "Lo vamos a hacer impulsados por el presidente del Gobierno de España, Pablo Casado", ha remachado.

También ha puesto en valor la propuesta de Gobierno del PP, frente a Ahora Madrid, cuyo "único pegamento" es "la revancha contra ediles que hicieron mejor a Madrid". "Cuando solo te une la revancha no tienes un proyecto, no tienes soluciones, y no eres capaz de ejecutar el presupuesto", ha explicado.