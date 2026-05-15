Almeida reivindica a Madrid como lugar de concordia en tiempos de incertidumbre y su responsabilidad de acoger a todos

El alcalde de Madrid, José luis Martínez-Almeida, interviene durante el acto de entrega de las Medallas de Honor con motivo de la festividad de San Isidro, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, a 15 de mayo de 2026, en Madrid (España). Cada 15 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado a la ciudad como "lugar de concordia" en tiempos de incertidumbre destacando "su responsabilidad de acoger a todos".

Lo ha hecho en la entrega de Medallas de la Ciudad por San Isidro, el patrón de la ciudad, ante la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y los exalcaldes Ana Botella, Alberto Ruiz-Gallardón y José María Álvarez del Manzano y con la banda sonora que han puesto Rubén Pozo con el clásico 'Madrid' de Pereza y DJ Nano revisitando en versión tecno el tradicional chotis.

Con sus palabras ha querido "renovar el compromiso de servicio de Madrid y todos los madrileños al conjunto de España" porque "Madrid es una ciudad que siente esperanza cada vez que piensa en su futuro y esta esperanza, aunque es firme, no es ciega, porque sabe que el futuro siempre se construye desde la estabilidad, la unidad y el respeto a las instituciones que vertebran como nación".

"En un momento en que las incertidumbres atraviesan Europa y el mundo y en que España necesita más que nunca de una capital a la altura de los tiempos que corren, Madrid reafirma su vocación de ser el lugar donde la concordia es posible, donde la convivencia siempre encuentra su cauce y donde el bien común y el interés general prevalecen sobre la división", se ha comprometido.

En esa tarea, el primer edil ha puesto su mirada en la Corona, "garantía de continuidad", una "función esencial que encarnan hoy Felipe VI y la Princesa Leonor, herederos de una tradición multisecular de servicio a España que sigue representando hoy, conforme al espíritu y la letra de la Constitución, la permanencia y la unidad de la nación".

"Servicio a España, servicio a la concordia entre españoles, servicio a la unidad nacional, servicio a una idea de convivencia basada en la lealtad, en la libertad y en el respeto a nuestra historia común. Este es el compromiso que Madrid asume como propio y renueva hoy de manera solemne: la responsabilidad de acoger a todos, de representar a todos y de servir a todos", ha constatado. Sus últimas palabras han sido para lanzar vivas a Madrid, San Isidro, el rey y España.

Antes de eso, Almeida ha defendido que a lo largo del año Madrid "vive centrada en la tarea que le corresponde como capital de España, que es servir de punto de encuentro a todos los españoles, encarnar la variedad y la unidad de nuestra nación y representar una imagen fiel de lo que España es y de las posibilidades que encierra su futuro".

LA SENCILLEZ Y ENTREGA AL SERVICIO DE SAN ISIDRO

Todo ello sin olvidar la esencia de Madrid. "Otras capitales europeas tienen por patrones a santos y mártires célebres, a reyes y figuras legendarias del pasado. Madrid, sin embargo, tiene como patrón a un humilde labrador y es como si su figura, sencilla, entregada al servicio de los suyos, nos hubiera marcado convirtiéndose en un símbolo que nos ha definido a lo largo de los siglos.

El alcalde ha señalado que "en los comienzos de su andadura histórica pocos hubieran podido augurar que Madrid llegaría a donde está hoy". "Y aún en nuestros tiempos, Madrid es la única capital europea que sigue siendo villa y no ciudad. Creo sinceramente que en este hecho, que sigamos siendo una villa, hay algo más que una mera casualidad histórica o administrativa", ha apostillado.

Esa condición de villa hable también de una forma de entender una vida en común, una manera de relacionarse "marcada menos por la solemnidad que por la cercanía; menos por la pompa que por la sencillez; menos por el enfrentamiento que por la voluntad de convivir en paz y de entenderese sobre la base de valores que todos comparten, como el respeto, la entrega o la solidaridad".

"NUNCA HA LEVANTADO MUROS"

"A la hora de afrontar las dificultades que nuestra villa ha tenido que superar a lo largo de su historia social y política, esta ciudad nunca ha respondido levantando muros sino apelando a la empatía, a una solidaridad exigente, a un sentido compartido de la justicia y a una disposición sincera a comprender al otro y a trabajar unidos por el bien común", ha subrayado Almeida.

El alcalde ha aplaudido "esa perseverancia de los madrileños, esa capacidad de sobreponerse a las dificultades y de seguir adelante con responsabilidad". Su título de capital conlleva responsabilidad y obligación.