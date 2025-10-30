Almeida renuncia al parking de Padre Damián y descarta recurrir por el "rechazo vecinal y obstáculos legales"

Archivo - Fachada del Estadio Santiago Bernabéu, que funcionará como centro de aprovisionamiento y distribución de productos sanitarios dirigidos a la lucha contra la pandemia del COVID-19, en Madrid (España) a 28 de marzo de 2020. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descrito como una viabilidad "prácticamente inexistente" la opción de recurrir en casación la sentencia, para explicar que el Ayuntamiento renuncia al parking de la calle Padre Damián por "el rechazo vecinal y los obstáculos legales".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) daba la razón a los vecinos del entorno del estadio Santiago Bernabéu y acordaba mantener la decisión judicial que anuló hace un año y medio la concesión de las obras para construir dos aparcamientos en la calle Padre Damián y en Paseo de la Castellana.

Almeida ha dado traslado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno al posicionamiento de los servicios jurídicos municipales, que apuntan a una "viabilidad prácticamente inexistente" en cuanto a la posibilidad de que prospere un recurso de casación.

Esto se traduce en que el Ayuntamiento "renuncia al parking de Padre Damián junto con el túnel de 650 metros que iba a haber en toda esa zona porque es obvio que hay un rechazo vecinal importante, es obvio que hay obstáculos legales que han sido puestos de manifiesto por la sentencia". "Nosotros queremos siempre tener un marco de diálogo y de acuerdo tanto con el Real Madrid como con los vecinos, que es donde siempre hemos estado", ha manifestado el primer edil.

Situación distinta es la del parking de Castellana, "que no tiene afecciones a toda esa zona desde el punto de vista de lo que son entradas y salidas o desde el punto de vista de lo que podía ser el túnel de 650 metros". Ya se "está ejecutado en gran medida" y desde el equipo de Gobierno creen que "puede ser una solución razonable también a problemas de aparcamiento que hay en esa zona".

"Problemas de aparcamiento que incluyen a los residentes porque hicimos una encuesta entre los vecinos de la zona del Santiago Bernabéu y había demanda", ha añadido el primer edil, que ha presentado el parking de Castellana como "una solución razonable, equilibrada, que puede tener la aceptación tanto por parte de los vecinos como por parte del Real Madrid y del Ayuntamiento".