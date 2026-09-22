Almeida se reunirá con Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz para conocer las actuaciones que preparan

Archivo - Imágenes de la marcha convocada por la Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, en su recorrido desde la estación de tren hasta la plaza de las Monjas. A 20 de marzo del 2026 en Huelva, España .La Asociación Víctimas Descarrilamiento - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se reunirá este miércoles con la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz para conocer de primera mano las actuaciones en las que están trabajando.

El encuentro con el presidente de la asociación, Mario Samper, tendrá lugar en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid. La entidad ciudadana está reuniéndose con los consistorios de las localidades donde hubo víctimas en el accidente ferroviario.

Un total de 46 personas perdieron la vida y fueron cientos los heridos en el fatal accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, cuando un tren Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid descarriló mientras circulaba por la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Los últimos vagones se salieron de la vía e invadieron la contigua. Segundos después, un Alvia Madrid-Huelva que circulaba en sentido contrario chocó contra los vagones del Iryo, un impacto que provocó el descarrilamiento y graves daños en ambos.