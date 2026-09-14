Almeida saca pecho de la F1: Madrid "ha asombrado al mundo" y los "profetas del apocalipsis" han vuelto a fallar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto al piloto Carlos Sainz, durante la presentación del monoplaza de Atlassian Williams F1 Team en la Plaza de Callao, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo/ Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sacado pecho este lunes de la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1, un evento que "ha asombrado al mundo" pese a los "profetas del apocalipsis" que auguraron su fracaso.

"Hoy es un día en el que podemos sentirnos profundamente orgullosos de Madrid porque volvemos a demostrar que no hay reto para los madrileños que no se pueda alcanzar, que no hay reto que no sea asumible para esta ciudad", ha manifestado Almeida durante un desayuno informativo organizado por Club Siglo XXI.

Almeida ha defendido que la Fórmula 1 ha proyectado internacionalmente la imagen de una ciudad "global, dinámica y abierta", capaz de afrontar cualquier desafío, como ya hizo ante situaciones "difíciles y dramáticas" como la pandemia o el apagón.

En el caso del Gran Premio, ha recordado las dudas surgidas sobre la capacidad de Madrid para levantar un circuito en 15 meses. "Madrid no es capaz, Madrid no va a llegar, parece imposible que puedan levantar un circuito", ha rememorado antes de asegurar que la capital ha celebrado "el mejor Gran Premio" del calendario de este año.

Por ello, se ha dirigido a quienes "predijeron la derrota de Madrid" y dieron por hecho que el evento sería un fracaso. "Han vuelto a fallar en sus pronósticos y, sobre todo, han vuelto a no estar a la altura de los madrileños y de una ciudad que tiene un futuro brillantísimo", ha lanzado.

MÁS DE 320.000 PERSONAS EN TRANSPORTE

Almeida ha puesto especialmente en valor el dispositivo de movilidad desplegado durante el fin de semana, que, según ha indicado, permitió mover a más de 320.000 personas sin generar "molestias" ni "incomodidades" en el resto de la ciudad o en los accesos y salidas del circuito.

El 75% de quienes acudieron al Gran Premio lo hicieron en transporte público y tardaron entre 20 y 30 minutos en llegar, ha detallado el regidor, que ha presumido de que Madrid cuenta con "el único circuito del mundo" al que se puede acceder en ese tiempo desde el centro de la ciudad.

El alcalde también ha calificado de "proeza" el trabajo realizado desde el punto de vista urbanístico para poder construir y poner en funcionamiento el trazado. "Nunca ha habido una licencia tan compleja como la que hemos tenido que conceder para la construcción del circuito", ha afirmado Almeida.

El alcalde ha ensalzado además la colaboración entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. "Hay dos gobiernos que han conseguido trabajar codo con codo, que se han arremangado y cuyos equipos trabajan diariamente para sacar adelante los proyectos más ilusionantes", ha destacado.

"Que los profetas del apocalipsis sigan prediciendo los mayores desastres para la ciudad de Madrid porque, con la presidenta y con el alcalde, lo mejor está por venir, lo mejor todavía está por llegar", ha rematado.