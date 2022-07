Almeida está seguro de que no se abrirán viejas heridas en el PP porque "la crisis se ha cerrado correctamente"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este jueves estar seguro de que no se abrirán viejas heridas en el PP porque "la crisis se ha cerrado correctamente" pese a ser "la más gorda del PP en su historia" con "epicentro en Madrid".

"La crisis se ha cerrado correctamente. Los ciudadanos demandaban que se cerrara rápidamente y se ha cerrado bien, y desde el punto de vista de la persona que ahora es presidente del PP (Alberto Núñez Feijóo), era la persona adecuada e idónea del PP", ha manifestado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Requerido por el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el regidor madrileño no ha valorado si el expresidente 'popular' Pablo Casado "fue iluso o no", pero que "está claro que ahí están los hechos" y "no está al frente del PP". "Eso tiene relación directa con la gestión del anónimo que recibió sobre el hermano de la presidenta", ha subrayado.

"Poco más podemos decir por el respeto a una persona que ya no está en política y respetar esa privacidad. Poco beneficia al bienestar de los madrileños sobre qué se pudo hacer o no", ha añadido a renglón seguido.

En cuanto a la reciente encuesta elaborada por GAD3 de cara a los comicios municipales de 2023 que le otorga una mayoría absoluta en Cibeles, Almeida ha asegurado que él no quiere engañarse con una "foto fija", al tiempo que ha pedido no dudar de la profesionalidad de Narciso Michavila, al frente de GAD3, quien "ha clavado resultados".

Este resultado, ha continuado, "pone en valor el trabajo que se ha hecho en el Ayuntamiento, donde ha habido un año muy malo: mascarillas, espionaje, PP, pero los madrileños saben distinguir la gestión del Ayuntamiento de acciones ajenas".