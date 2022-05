Almeida subraya que "no habría que resarcir fondos" si se confirmara que los ediles del Mixto son no adscritos

Más Madrid le reclama que pida perdón a Mayer y Mato y que no recurra la sentencia sobre el Mixto y él que "no cometan más delitos"

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que "no habría que resarcir fondos" si se confirmara la firmeza de la sentencia que señala que los ediles del Grupo Mixto son concejales no adscritos y que los efectos del fallo judicial "no se despliegan hacia atrás sino adelante", de modo que "no habría que revisar las votaciones y no hubiera variado el sentido de las votaciones".

"Tienen (los tres concejales del Grupo Mixto) la misma capacidad de votar como no adscritos", ha declarado en un tenso rifirrafe en el Pleno de Cibeles, que le ha enfrentado tanto con Vox como con Más Madrid.

"La sentencia no es firme y cabe recurso. No es el momento procesal para iniciar esta ofensiva contra mí", ha lanzado Almeida a Ortega Smith, a quien ha recordado que no ha dictado una sola resolución en el proceso, más allá de votar, como el resto de 56 concejales, cuando se sometió a votación la constitución del Mixto.

El edil del Mixto Luis Cueto ha defendido por su parte que este grupo "es lo mejor que le ha pasado a los madrileños por su capacidad de quitar influencia a Vox" en este Ayuntamiento, por ejemplo, en el presupuesto.

Lo que le ha pedido la portavoz adjunta de Más Madrid, Pilar Sánchez, es que el alcalde, como ha hecho en anteriores ocasiones, no recurra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid, que ha anulado la constitución del Grupo Mixto, a instancias del recurso presentado por el principal grupo de la oposición, y condenado a la Administración a disolverlo, de modo que los tres ediles pasarían a ser considerados no adscritos. El fallo no es firme y ya ha sido recurrido por el Grupo Mixto.

"MAYO HORRIBILIS"

"El alcalde ha tenido un mes de mayo horribilis. Fue condenado el 5 de mayo (por el fallo del Mixto) y a pagar las costas, pero no de su bolsillito porque las pagamos todos los madrileños y madrileñas. Días después otra condena, en un pleito en el que iban de la mano con el comisario Villarejo", en relación al caso Open de Tenis, ha enumerado Pilar Sánchez.

La edil de Más Madrid ha exigido a Almeida "que deje de usar las instituciones y pida perdón a Carlos Sánchez Mato y a Celia Mayer" y que "cumpla las sentencias" no recurriendo la del Mixto. "No recurrió la sentencia para mantener los nombres franquistas del callejero y no recurrió para proteger a Ana Botella a costa de los madrileños por la venta a fondos buitre, cuando se alineó con los mafiosos, con los poderosos, no con los más débiles", le ha criticado.

Sánchez le ha pedido que reafirmara en Cibeles que no se va a recurrir el fallo o que pida la ejecución provisional de la sentencia. "Pida usted perdón porque fueron ustedes los que cesaron a Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, a quien hicieron una concejalía ad hoc. Si usted me dice tres palabras, 'cumpla la sentencia', yo le digo otras tres, 'no cometan delitos'", ha contestado Almeida en referencia a la supuesta falsedad documental en la constitución de Más País, que finalmente no denunciará Recupera Madrid.