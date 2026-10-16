Almeida subraya que Sol "no se cierra por capricho" sino por insalubridad que puede afectar a viajeros y trabajadores

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Policía Municipal ha impuesto ya unas 180 sanciones en el entorno de la acampada de la Puerta del Sol, concretamente unas 76 por consumo de alcohol o de drogas - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que la estación de Sol "no se cierra por capricho" sino que es una decisión que adopta la Comunidad ante la falta de higiene y salubridad generada por quienes están acampando en la plaza y que puede afectar a viajeros y trabajadores.

En una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, el regidor ha insistido en que "las condiciones de salubridad no se están dando en la Puerta del Sol en estos momentos", como ya ha comunicado el Ayuntamiento al delegado del Gobierno, Francisco Martín, vía requerimiento, aunque "tampoco ha adoptado ninguna medida".

Almeida ha cargado contra unos acampados "que no respetan ninguna norma de convivencia y que harán sus necesidades fisiológicas allí donde consideren conveniente, ya sea sobre las rejillas de ventilación del Metro o ya sea en la calle".

En este punto ha remarcado que la Policía Municipal ya ha interpuesto unas 200 sanciones, entre ellas "a personas de esa acampada a las que se les ha cazado en la calle orinando o en el propio acceso al Metro".

"ESTO NO SE CIERRA POR CAPRICHO"

Es por eso que ha apoyado la decisión regional de cerrar Sol, como competente en la materia, para "salvaguardar la higiene de los viajeros y, sobre todo, de los trabajadores de Metro".

"Esto no se cierra por capricho, esto se cierra porque hay una realidad que es incontestable y es que esta falta de higiene y de salubridad puede acabar afectando a los viajeros y trabajadores de Metro", ha subrayado.

A lo que añade que, además de la salubridad, "también es un tema de seguridad" al ser la de Sol una de las estaciones de Metro más concurridas. "No están garantizadas las condiciones de evacuación ni siquiera las condiciones de circulación", ha indicado.