Almeida tacha de "irresponsable" hablar "en estos momentos" de Franco ante la situación actual de España

Publicado 25/09/2019 13:05:30 CET

Dice que "cuando se produzca el traslado", se pondrá en contacto con la Delegación del Gobierno "para ver cómo desarrollar esas competencias" ante posibles actos de homenaje en Mingorrubio

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tachado este miércoles de "irresponsable" hablar "en estos momentos" de Francisco Franco ante la situación "complicada" que atraviesa el país.

Preguntado por las palabras del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ante la ONU, Almeida ha lanzado que le parece "incluso irresponsable en la situación que atraviesa España, con las cuartas elecciones generales en cuatro años" hablar de Franco. "Somos ejemplo de inestabilidad política gracias a Pedro Sánchez; hablar de Franco no es lo que toca en este momento con los graves problemas que hay encima de la mesa", ha criticado.

"Desde que Sánchez irrumpió en la política nacional ha habido cuatro elecciones generales, ha sido incapaz de aprobar unos presupuestos, incapaz de llegar a acuerdo con cualquier tipo de socios en el Congreso, y le debe solo a la Comunidad 1.200 millones de euros para políticas sociales, sanitarias, de dependencia", ha expresado a continuación.

El alcalde de la capital entiende que Sánchez "se quiera centrar en Franco porque no tiene ningún proyecto de futuro para los españoles, no tiene ningún proyecto de futuro más que para sí mismo; eso sí, eso lo tiene colmado, sus preocupación no son los españoles, empiezan en Pedro y acaban en Sánchez".

Así, Almeida ha asegurado que no hablarán de la exhumación de Franco, sino de "desaceleración económica, de necesidad de reformas, de sanidad pública, de garantizar que comunidades puedan seguir prestado servicios".

HAY QUE CENTRARSE EN MADRID Y EN LOS MADRILEÑOS

"No podemos entender que Franco sea la principal preocupación. Hay que centrarse en Madrid y los madrileños. Cualquier debate que haya, más allá de la sentencia, que la acatamos, no tenemos más que decir... hablar de Franco en este momento no contribuye a resolver los problemas de los españoles", ha aseverado.

Ante el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid tendrá que autorizar los posibles actos de homenaje a la figura de Francisco Franco en el cementerio de Mingorrubio si finalmente sus restos mortales son trasladados al panteón familiar, Martínez-Almeida ha indicado que "cuando se produzca el traslado", se pondrá en contacto con la Delegación del Gobierno "para ver cómo desarrollar esas competencias".

Almeida ha criticado que una vez sean trasladados los restos mortales, el Gobierno central se "desentienda" cuando "ya tiene munición para campaña".