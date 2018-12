Almeida tilda de "fake" la entrada en vigor de Madrid Central dado que no se aplican aún las restricciones

Publicado 30/11/2018 12:03:44 CET

Critica el "triunfalismo" del equipo de Gobierno: "Se quieren quedar con la foto pero no se quieren quedar con las consecuencias"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha tildado de "fake" la entrada en vigor de Madrid Central este viernes, algo que a su juicio no se producirá hasta que se apliquen "de verdad" las restricciones de circulación en el distrito Centro.

"Los ciudadanos han podido seguir circulando por el distrito Centro porque no había un solo policía ni agente de Movilidad que les impidiera la entrada. Como suele hacer este gobierno, lo que quería era la foto... parecía que no tenían ningún interés en que de verdad entrara en vigor, porque una cosa es la foto y otra las consecuencias de la entrada en vigor de Madrid Central. Y este gobierno se quiere quedar con la foto pero no se quiere quedar con las consecuencias", ha remarcado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Para el portavoz popular, "hasta que se apliquen de verdad las restricciones" tal y como están establecidas no se podrá hacer una "verdadera valoración".

"Este equipo de Gobierno está haciendo un ejercicio de triunfalismo diciendo que ha entrado en vigor y que no hay ningún problema. No, realmente no ha entrado en vigor y los ciudadanos pueden seguir accediendo al distrito Centro con sus vehículos privados y no ha habido ningún tipo de impedimento", ha concluido.