Almeida trabaja en una modificación "muy profunda" del reglamento de EMVS con un aumento del arraigo como requisito

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), ofrece declaraciones a los medios tras la entrega las llaves de las nuevas viviendas públicas destinadas a alquiler asequible, a 16 de junio de 2025, en Madrid (España). La Empresa Municipal - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que están trabajando en una modificación "muy profunda" del reglamento de adjudicación de viviendas de la EMVS, que incluirá el aumento del arraigo como requisito, en la línea de lo ya anunciado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, cuyo Plan Vive dará prioridad a quienes lleven cinco años empadronados en su municipio.

Desde la Escuela Municipal de Empleo Verde y Oficios, el primer edil ha considerado que el arraigo es "un requisito razonable y adecuado a la realidad que vive en estos momentos la ciudad de Madrid".

"No queremos dejar a nadie fuera de nuestras políticas de vivienda, queremos que cualquier persona que viva en Madrid pueda tener acceso a una vivienda, pero no es menos cierto que consideramos que aquellas personas que tienen un mayor arraigo, que han estado un mayor número de años empadronados, pues también desde ese punto de vista puedan tener un reconocimiento por parte de la Administración", ha explicado.

Con la modificación del reglamento de EMVS Madrid en el que se trabaja se busca "dar cabida a todas las nuevas realidades y mejorar aún más las políticas de vivienda del Ayuntamiento de Madrid" siendo consciente de que "aquí hay un problema no solo de vivienda social sino fundamentalmente de vivienda asequible" y que es necesario "poner todos los medios para que, personas que teniendo capacidad económica no puedan acceder a una vivienda en la ciudad de Madrid, puedan hacerlo".

Sí ve diferencias claras con el Gobierno de España en la forma de proceder de Casa 47 dado que "deja fuera de la vivienda a aquellos que perciben menos del 2,5 veces el IPREM, el índice mínimo de referencia, es decir, que los que no tienen recursos económicos no existen para el Gobierno de España".

"Nosotros no, nosotros decimos que tenemos recursos para los que no tienen capacidad económica y que queremos focalizar nuestros esfuerzos también en aquellos que, teniendo capacidad económica, no pueden hacerlo", en referencia a las rentas medias, ha indicado.