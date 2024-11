Almeida ve "contradictorio" que Maestre y Maroto reclamen mejoras ciclistas al Gobierno municipal "montadas en bicimad"

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ve "contradictorio" que las portavoces de Más Madrid y PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, reclamen mejoras ciclistas al Gobierno municipal "montadas en bicimad".

Lo ha expresado así después de que este domingo una 'bicifestación', en la que los participantes se manifiestan circulando en bicicleta, recorriera este domingo las calles del barrio de Delicias para pedir un carril bici que conecte la zona con el centro de la capital, y a la que asistieran las portavoces.

"Si no fuera por este equipo de gobierno, no hubieran podido ir en bicimad, no hubieran podido coger esa bicicleta", ha afirmado Martínez-Almeida.

Así, ha recordado que el Gobierno municipal ha triplicado el número de estaciones y el de bicicletas. "Luego, ¿por qué los madrileños no confían en Madrid y en el Partido Socialista? ¿Cómo van a confiar si van en las bicicletas de bicimad?", ha recriminado.

Almeida considera que el actual equipo de Gobierno municipal ha hecho una apuesta por la bicicleta, algo que "nadie puede discutir".

Además, y pese a valorar que el carril bici actual de Delicias es "peligrosísimo", ha indicado que esta "siempre abierto" a mejorar la infraestructura ciclista en la capital.