Almeida ve en "la imposición" del estado de alarma una "reacción chapucera" de Sánchez para "tapar bochorno ante TSJM"

Reunido en Sol con la presidenta regional, trabajan en la alternativa que presentar al Gobierno

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que la "imposición" del estado de alarma en la Comunidad por parte del Gobierno de la Nación es una "reacción chapucera" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "fruto de la soberbia" cuyo objetivo es "tapar el bochorno ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM)".

Para el regidor, si se impone el estado de alarma en la capital, los madrileños estarían "pagando el cabreo judicial por el revés judicial" sufrido por el Ejecutivo de Sánchez, tal y como ha señalado en una entrevista en 'Cope' recogida por Europa Press.

"Se trata de una reacción improvisada, chapucera... dijo que iba a respetar el ámbito competencial y luego nos encontramos con un estado de alarma. Es una reacción de producciones Redondo, que entendía que tenía que tapar el bochorno del Gobierno y usar un mecanismo constitucional muy gravoso para tratar de tapar lo del TSJM", ha añadido en la misma línea.

Y es que, para Martínez-Almeida, el Gobierno de la Nación ha hecho "el ridículo" después de que los tribunales hayan echado hacia atrás sus medidas de restricción para los diez municipios más poblados de la región. "Ya quedan pocas dudas del ánimo político de este Gobierno", ha manifestado el también portavoz nacional del PP.

"BAJADA DRÁSTICA"

Almeida, por otra parte, ha puesto en valor la "bajada drástica" de los contagios en la Comunidad de Madrid, que se sitúa en los 468 contagios por 100.000 habitantes. "Nos preguntamos por qué el Gobierno impone cuando los datos bajan de forma tan drástica", ha lanzado, por lo que entiende que el estado de alarma es "una respuesta desproporcionada por el gobierno de la Nación".

Con esta medida, ha continuado, se "perjudica a la economía de esta ciudad; en términos económicos es desastroso, pero debería apoyar las medidas que se han demostrado eficaces".

"Sánchez no permite que no sean las medidas que él impone; no hay capacidad alguna para el diálogo. Con los datos de la Comunidad tenemos que adentrarnos en una vía que es la del Gobierno de la Nación", ha concluido.