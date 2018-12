Almeida ve "los masivos atascos" de la nueva Gran Vía como preludio de los "problemas" que surgirán con Madrid Central

Publicado 26/11/2018 12:14:48 CET

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que los "masivos atascos" que se han dado este fin de semana en la recién inaugurada nueva Gran Vía son un anticipo de los "problemas" que se van a generar en la capital a partir de este viernes con la puesta en marcha de Madrid Central.

Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación durante su visita a la Escuela Municipal de Remo, a orillas del Manzanares. Preguntado por su opinión sobre el aspecto de esta emblemática arteria, Almeida ha señalado que "el problema no está en cómo ha quedado Gran Vía, sino en lo que hay detrás. En el concepto que se refleja".

"No podrán decir que el PP no ha hecho peatonalizaciones, como Arenal, Fuencarral... No nos dan miedo, ni nos parece que 'per sé' empeoran la ciudad, pero han de tener planificación, alternativas, y todo esto no ha sucedido en Gran Vía", ha lamentado el 'popular'.

En este sentido, ha puntualizado que "una cosa es la modificación física, y otra las consecuencias que se derivan de esa transformación". Por ello, considera que "detrás de este proyecto", que podrá parecer "mejor o peor, se afecta a la ciudad de Madrid al ser Gran Vía un eje este-oeste".

Respecto a Madrid Central, Almeida ha recordado que "la Comunidad de Madrid ha interpuesto sus dos recursos contencioso-administrativos contra Madrid Central y el Grupo Municipal del PP mantiene su decreto a espera de que se decida sobre las medidas cautelares, que no es el fondo del asunto, pero que se pudiera acordar la paralización temporal".