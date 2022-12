Almeida y Villacís harán balance del año este jueves tras la última Junta de Gobierno de 2022

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, harán balance del año este jueves en rueda de prensa tras la celebración de la última Junta de Gobierno del 2022.

Será a las 10.30 horas y junto a ellos estará la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, que dará a conocer los acuerdos adoptados en este cónclave. La comparecencia vendrá marcada por dos cuestiones. Por un lado, la obligada prórroga a la que está abocado el Gobierno municipal tras no obtener apoyos en la izquierda y no contar con los votos de su "socio natural", Vox.

Además, se trata de la Junta de Gobierno que dará paso a 2023, año electoral en el que Martínez-Almeida ya ha manifestado su voluntad de gobernar en solitario mientras que Villacís, ante las consecutivas debacles de Cs en distintos comicios, continúa aseverando que su posición es permanecer en el ala "liberal".

LA PRÓRROGA DE LA 'ERA ALMEIDA'

Pese a las numerosas peticiones para sentarse a negociar, Vox declinó la oferta en otras tantas ocasiones. Los de Ortega Smith pusieron además una "línea roja" que era levantar restricciones para circular a todo tipo de vehículos por el distrito Centro.

Almeida llegó a decir que esta petición había sido una "pistola en el pecho", algo "imposible" de llevar a cabo porque sería incumplir la ley. Ahora no dudan en señalar que esto es una "excusa" del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, "para poder bloquear o al menos intentearlo, a lo largo del año 2023".

Con esta prórroga decaerían subvenciones que podrían dejar de atender a unos 35.000 niños y a otras 17.000 personas en riesgo de exclusión social. También desaparecerían las subvenciones nominativas al Teatro Real, Museo del Prado o Real Academia de la Lengua, "ni se podría abrir el Teatro Daoiz y Velarde".

El informe presentado en Junta de Gobierno recoge que al crédito inicialmente prorrogado habrá que descontar importantes inversiones que finalizan en 2022 y que, por tanto, ya no se incluirán en el crédito global, como los 24,9 millones para la finalización de las obras de ejecución del Nudo Norte; 3,6 millones del Centro Cultural Bellavista, o los 3,5 millones del Centro de Mayores de la calle Panamá".

De esta forma, el Ayuntamiento de Madrid se prepara para su tercera prórroga presupuestaria, la primera de la 'era Almeida'. Fue en el mandato anterior, con Manuela Carmena como alcaldesa, cuando el presupuesto tuvo que ser prorrogado hasta en dos ocasiones. La primera fue en 2016 de cara a las cuentas de 2017 hasta conseguir el apoyo de sus socios, los socialistas de Purificación Causapié, dos meses después del calendario habitual, en febrero. Se convertía así en la primera prórroga del Ayuntamiento de Madrid en la historia de la democracia.

LAS ELECCIONES DE 2023

"No hay una sola encuesta, ni de las publicadas, ni de las no publicadas, que no diga que el PP ganará con gran diferencia", ha expresado en diversas ocasiones sobre los comicios municipales de 2023 en la capital.

Y es que para Almeida, los 'populares' tienen "prácticamente garantizado ser la lista más votada y teniendo esa mayoría amplia que tenga un Gobierno estable".

Por su parte, la formación 'naranja' vio como su trayectoria política dio un giro de 180 grados cuando en las elecciones de mayo de 2021 se quedó fuera del Parlamento autonómico tras una relación muy desgastada, rota ya al final, con la presidenta regional y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso.

Quedar fuera de la Asamblea desató las alarmas en Cs, que han visto que algunas encuestas les dejan al borde de no tener representación en Cibeles en 2023. Incluso Almeida vaticinó en una reciente entrevista que Ciudadanos obtendrá en los próximos comicios municipales "en el entorno de menos de 70.000" votos en la capital. En todo caso, como insiste su portavoz y vicealcaldesa, Begoña Villacís, su partido es decisivo para un gobierno de centroderecha liberal