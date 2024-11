Los alumnos de la Comunidad ocupan la quinta posición a nivel mundial en competencia digital, según el informe ICILS

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de la Comunidad de Madrid ocupan la quinta posición a nivel mundial en competencia digital, según se extrae del informe 'International Computer and Information Literacy' Study (ICILS), elaborado por la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) en el que han participado por primera vez 50 centros educativos y 1.300 estudiantes de 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la región.

Este estudio, que se ha realizado en 34 países y 11 comunidades autónomas españolas, también ha contado con la realización de cuestionarios de contexto a los equipos directivos, el profesorado y los coordinadores de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de los centros.

El resultado obtenido por los alumnos madrileños es de 514 puntos, por encima de la media de España (495) y de la Unión Europea (493). Además, la región ha quedado por delante de países como Francia (498), Alemania (502), Finlandia (507) o Bélgica (511).

La competencia digital es la capacidad para investigar, crear y comunicarse utilizando ordenadores en diferentes contextos. En este análisis internacional se analizan cuatro dominios: Comprensión del uso del ordenador, Recopilación de información, Profundización de información y Comunicación digital.

Una de las conclusiones es que en todos los países es mayor la competencia digital en las chicas que en los chicos, un patrón que también se repite tanto en España como en la Comunidad de Madrid. Además, en el índice que indica la percepción de aspectos negativos de las TIC para la sociedad, los alumnos madrileños mostraron una mayor comprensión de los posibles efectos adversos que los del resto de las comunidades autónomas.

"Estamos muy orgullosos del resultado de los alumnos madrileños, que además de demostrar su capacidad de moverse en los entornos digitales también han dejado claro que conocen la importancia de hacer un buen uso de la tecnología", ha subrayado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.