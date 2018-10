Los alumnos de Educación Infantil y Primaria de Parla comienzan el curso con 16 nuevas aulas

Publicado 07/09/2018 16:09:05 CET

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Parla, Luis Martínez Hervás, ha destacado que los alumnos de Educación Infantil y Primaria de Parla han comenzado el curso escolar 2018-2019 con "normalidad" y que van a estrenar 16 nuevas aulas en los Colegios Públicos Blas de Lezo y Madre Teresa de Calcuta.

"Los niños de los dos colegios públicos Blas de Lezo y Madre Teresa de Calcuta han podido empezar hoy el curso con total normalidad, con las nueve aulas del Teresa de Calcuta y las siete del Blas de Lezo, todas nuevas y finalizadas", ha manifestado el alcalde, según un comunicado del Ayuntamiento.

El Gobierno municipal ha señalado que la Comunidad de Madrid ha invertido cerca de dos millones de euros para las obras en estos centros, un millón para la construcción de siete aulas en el Blas de Lezo y 840.000 euros para finalizar completamente el Madre Teresa de Calcuta, con la construcción de nueve clases nuevas.

"Quiero dar las gracias a la Comunidad de Madrid por seguir apostando por la educación pública en nuestro municipio y haber ampliado estos dos colegios para satisfacer la demanda, principalmente de un barrio tan joven como Parla Este", ha apuntado Martínez Hervás.

"Por nuestra parte, hemos aportado nuestros recursos municipales para que en estos centros estuviese todo absolutamente dispuesto para recibir a los niños y niñas con todas las comodidades y con las obras resueltas", ha añadido.

En este sentido, trabajadores del Ayuntamiento de Parla se han encargado de finalizar las tareas de limpieza, adecuación de patios, desbroce de los mismos, y colocación del mobiliario escolar.

El alcalde ha lamentado que "pese al esfuerzo de la Comunidad de Madrid y de este equipo de Gobierno, hay algunos partidos de la oposición que mienten anunciando en los medios todas las desgracias del mundo, que los niños no iban a poder entrar, o que lo iban a hacer entre obras y excavadoras".

"Y otros partidos visitan hoy los colegios con la triste esperanza de que las obras no estén terminadas para hacerse una foto de denuncia", ha agregado, para agregar que se trata del "cuanto peor mejor, que por desgracia aquí en Parla todavía algunos enarbolan".

A este respecto, ha afirmado que "todas estas mentiras, y estas profecías del Apocalipsis, no sólo no son ciertas este inicio de curso, sino que no se cumplen en Parla desde hace casi tres años y medio, que es lo que llevamos en el Gobierno".

Las obras de este año, que se iniciaron en el último trimestre del curso anterior, se han llevado a cabo durante el verano para reducir las molestias a estudiantes y profesores, después de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobara destinar 1.033.599 euros para la construcción de siete nueve aulas en el Blas de Lezo, el centro público de Infantil y Primaria número 22 de Parla. Son dos aulas para el segundo ciclo de Educación Infantil, cuatro para Primaria y una de desdoble. El curso anterior, también se estrenaron otras cuatro aulas y una pista polideportiva.

La ampliación del Madre Teresa con nueve nuevas aulas, seis para Primaria y tres de desdoble para cubrir la demanda de los dos ciclos, finaliza la construcción del centro