Álvarez de Toledo asegura que el PP tiene un “optimismo racional” frente a la izquierda “malhumorada”

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que el PP tiene un "optimismo racional" con un proyecto político que cree en los ciudadanos y en los madrileños, frente a la izquierda "malhumorada".

En declaraciones a los periodistas antes de comenzar la segunda sesión del Pleno de investidura para hacer presidenta a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que hoy se trata de un día "excelente para los madrileños" para la España "constitucional" y para "todas las personas comprometidas y con valores de libertad e igualdad".

"Tenemos un optimismo racional frente a una izquierda malhumorada, porque tenemos un proyecto político racional que cree en los ciudadanos, una generación política comprometida con el sistema constitucional, con fuerza y convicción poniendo como protagonistas de la Comunidad a estos ciudadanos", ha destacado.

En cuanto a las últimas informaciones que relacionan a Ayuso con la trama 'Púnica', la portavoz 'popular' en el Congreso ha asegurado que no le preocupa porque se tratan de "maniobras de la izquierda malhumorada, que no sabe perder y que no asume bien las derrotas". "Les invito a que sonrían y que lo asuman. Esta investidura va a salir adelante", ha zanjado.