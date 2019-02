Un sobre amarillo llegará desde el 14 a 30.000 hogares madrileños para invitar a participar en Observatorio de Ciudad

Publicado 05/02/2019 13:48:02 CET

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un sobre amarillo, el color elegido por el área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto para sus comunicaciones, llegará desde el 14 de febrero a 30.000 hogares madrileños para invitar, siempre de manera voluntaria, a participar en el Observatorio de la Ciudad, el nuevo órgano de participación de Madrid.

Esta mañana ha tenido lugar el sorteo, vía aplicación informática, en un acto presidido por el delegado del área, Pablo Soto. Siguiendo el modelo que se sigue en otras ciudades donde esta iniciativa está en marcha, se enviará una carta a 30.000 domicilios de los 1,29 millones totales en la ciudad, seleccionados de manera aleatoria, para conseguir que 49 ciudadanos digan 'sí' a la invitación del Ayuntamiento de Madrid, que simboliza "el retorno a los orígenes de la democracia".

Tan solo una persona de cada hogar que reciba la carta podrá responder teniendo en cuenta que la participación es voluntaria. Los requisitos para participar son tener un mínimo de 16 años, estar empadronado/a en Madrid, no tener un cargo político representativo remunerado, no trabajar en el Ayuntamiento y no haber sido condenado por delito doloso.

A las personas que les llegue este primer sobre amarillo y que quieran participar deberán contestar afirmativamente antes del 1 de marzo a través del 010, cumplimentando la información de observatoriodelaciudad.madrid.es o rellenando el impreso que se adjunta en la carta, que se puede enviar gratuitamente desde cualquier buzón. "Esta es una oportunidad para que personas como tú dirijan la ciudad", termina la carta.

UN SEGUNDO SORTEO EL 12 DE MARZO

Las personas que envíen la respuesta entrarán en un segundo sorteo que se celebrará el próximo 12 de marzo, del que surgirán las 49 personas titulares y un mínimo de 49 suplentes para participar en el Observatorio. Será una muestra demográficamente representativa de la población, que tendrá en cuenta las características de edad, sexo y distribución geográfica de la ciudad.

Desde el Observatorio los vocales harán un seguimiento de la acción municipal y recomendaciones de mejora durante un mandato de un año. Soto ha detallado que desde este órgano la ciudadanía madrileña podrá "implicarse de forma directa en la acción municipal" ya que el Ayuntamiento deberá tener en cuenta los resultados de sus deliberaciones.

Para formar parte del Observatorio, no es necesario tener experiencia o formación específica pero sí es obligatorio asistir a las reuniones programadas, así como participar en los debates. Durante un año, el grupo aborda y aporta soluciones a temas clave para la vida de la ciudadanía madrileña. También podrán proponer la convocatoria de consultas a partir de las propuestas ciudadanas incluidas en la plataforma de participación Decide Madrid. Una vez transcurrido el mandato no podrán volver a ostentar este cargo de nuevo.

Los vocales tendrán acceso a expertos y defensores de distintos puntos de vista, y contarán con toda la información y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid para poder realizar su cometido. Los miembros del Observatorio se reúnen un mínimo de ocho sábados al año y reciben dietas por su asistencia a las reuniones, un total de 65 euros, similar a la cantidad que se abona en los juicios con jurado popular y en las mesas electorales.

La fecha de las reuniones ya están fijadas: 30 de marzo, 7 de junio, 7 de septiembre, 26 de octubre, 30 de noviembre, 25 de enero de 2020, 29 de febrero y 20 de marzo. Las sesiones se celebrarán de 10 a 17 horas. El Ayuntamiento facilitará comida, servicio de ludoteca e incluso podría afrontar los gastos de transporte si alguna persona los necesitara.

El Observatorio de la Ciudad de Madrid nace inspirado en asambleas ciudadanas creadas en países como Canadá, Australia o Irlanda, donde se ha usado este modelo de participación para solucionar temas complejos tras una reflexión colectiva profunda.