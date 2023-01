Amyts acusa a la Comunidad de arrojar "sombra de duda" sobre sanitarios, lo que puede generar agresiones de pacientes

Cree que se está haciendo un uso partidista tanto de la oposición como del Gobierno regional

La secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha explicado este jueves que la huelga de médicos y pediatras se retoma porque el Gobierno de la Comunidad arroja "sobra de duda" sobre profesionales sanitarios, lo que puede conllevar a agresiones por parte de los pacientes.

Así lo ha trasladado Hernández en declaraciones a los periodistas a las puertas de la sede de Amyts, donde ha incidido en que, por su parte, no hay "intencionalidad política" con este asunto, porque son un sindicato médico profesional. Sin embargo, sí considera que se está haciendo un uso partidista y electoralista "por parte de la oposición" y por parte del Gobierno regional.

"El Gobierno tiene responsabilidades de Gobierno y no debería entrar en algo que, además, arroja la sobra de la duda sobre los profesionales sanitarios y que, en una situación de sobrecarga, como la que estamos viendo puede conllevar un aumento de las agresiones por parte de pacientes", ha alertado, al tiempo que ha matizado que los responsables de las agresiones "son los que las hacen" pero cree que "están jugando con fuego".

La secretaria general de Amyts ha defendido que tras la reunión de ayer los médicos les agradecieron que no firmaran el acuerdo y de que les sigan "respaldando". A su juicio, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tendrá que explicar "por qué no se quiere reunir" con ellos y ha aseverado que no van a pedir más reuniones hasta que les llamen por parte de la Consejería de Sanidad.

Hernández ha explicado que ven bien el control de la demanda pero ha lamentado que siga "en el limbo" la cuestión del exceso de pacientes. "Había que cumplir dos conceptos muy concretos de la huelga, a los que no se llegó, que era un incremento retributivo para hacer competitiva la Comunidad y que dejen de marcharse los residentes que se forman aquí y una incentivación del turno de tarde, que son absolutamente insuficientes", ha expuesto.

Otro de los puntos que ven fundamentales para llegar a un acuerdo es que la Comunidad acepte a los intermediadores que proponen desde el sindicato, que son el presidente de la Asociación Española de Pediatría, Paulino Cubero, tesorero de una entidad que engloba entidades cientígicas, Mar Noguerol, de Afem, y Antonio Cabrera de APE se mueve, asi como dos médicos de familias.

Al no resultar fructíferas las negociaciones, le han pedido al Gobierno regional que intermedia con tres médicos de reconocido prestigio que se prestan a intermediar entre el sindicato y la Consejería. Ante esto, el consejero de Sanidad ha apuntado que le parece bien que presenten a quiénes quieran pero que sería una decisión "unilateral" y que, desde la Comunidad de Madrid, plantearía otros intermediarios de la Consejería.

Entre las propuestas de intermediadores que hace Amyts se encuentra Mar Noguerol que llevó a la Comunidad de Madrid a los tribunales por expedientarla 10 meses sin empleo y sueldo por haber realizado "supuestos contratos irregulares", que ella niega.

Hernández ha acusado al consejero de no acudir a ninguna de estas reuniones y le piden que responda a si está de acuerdo a que dentro de la negociación haya "observadores externos".

"El problema es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no quiere apostar presupuestariamente por la Atención Primaria. Dicen que sacamos cosas nuevas pero estamos pidiendo financiación suficiente para la Atención Primaria, menos de 42 millones de euros para médicos de familia y pediatras. Esto estaba en nuestras reivindicaciones, puede construir el discurso que quiera. Lo que más nos preocupa es que esto termine en problemas de inequidad respecto a la atención a los propios pacientes", ha zanjado.