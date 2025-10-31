Ana Millán deja el PP de Arroyomolimos y asumirá la gestora del partido en Fuenlabrada: "Es el momento adecuado"

Archivo - La candidata del PP a la Alcaldía de Arroyomolinos, Ana Millán Arroyo, interviene en un acto de precampaña del PP, en la plaza de la Comunidad de Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid Ana Millán ha informado de que va a abandonar la Presidencia del PP en esta localidad y va a pasar a asumir la gestora del partido en Fuenlabrada. "Es el momento adecuado para hacerlo", ha expresado.

En una carta dirigida a la militancia y publicada en redes sociales, la 'número tres' del PP de Madrid ha informado de que la presidenta de la Comunidad y del partido en la región, Isabel Díaz Ayuso, le ha confiado "la responsabilidad de asumir la gestora del Partido Popular en Fuenlabrada".

"Acepto este nuevo reto con enorme ilusión y con el compromiso que requiere trabajar por una de las grandes ciudades de nuestra región, históricamente gobernada por la izquierda, y contribuir a configurar un equipo que haga realidad el cambio que tanto necesita esta ciudad", ha trasladado.

Aunque estatutariamente ha indicado que esta nueva tarea no le obliga a dejar de ser presidenta del PP en Arroyomolinos, ha defendido que no es "amante de acumular cargos porque sí".

"Siendo coherente con la posición que siempre he mantenido y con la premisa que siempre aplico en mi vida de 'quien mucho abarca, poco aprieta', considero que lo más leal es dar un paso a un lado", ha informado Millán.

Cree que el nuevo líder del partido en Arroyomolinos desempeñará sus funciones "con plena dedicación" al municipio. A ello, añade que es necesario "acabar con bicefalias" para que Ayuntamiento y partido "tengan una sola dirección, que sea la que haga cumplir el proyecto, que fue el que mayoritariamente apoyaron los arroyomolinenses en 2023".

"Quiero dejar claro que es solo una despedida como presidenta del Partido Popular de Arroyomolinos, pero no como afiliada", ha dado a conocer, a lo que ha agregado que continuará siendo "una más de esta gran familia".

Ana Millán ha expresado que hay que "saber irse y cerrar etapas" y está convencida de que es "el momento adecuado" porque "llega la hora de asumir nuevas responsabilidades, con la vista puesta en seguir fortaleciendo el proyecto del Partido Popular allá donde sea necesario".

"Arroyomolinos, sus afiliados, sus vecinos y el actual equipo de gobierno saben que siempre tendrán en mí una aliada y una mano tendida para todo aquello que necesiten. Porque por encima de todo cargo, siempre he sido, soy y seré una vecina más", ha concluido.